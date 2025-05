Las dos reuniones claves que afrontará el PJ sanjuanino y que serán vitales para la definición de candidatos

"Va a ser una interna dentro de nuestro partido y elegiremos los candidatos", dijo el presidente del Partido Justicialista de San Juan, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. La expresión sucedió luego de la sesión del Consejo Provincial partidario en la que participaron representantes de los sectores del senador Sergio Uñac y del exgobernador José Luis Gioja. El titular del partido enfatizó, ante los micrófonos de la prensa, que es "exclusivo de los afiliados". Sin embargo, con el pasos de las horas esa decisión del Consejo que comunicó el legislador provincial fue aligerándose y relativizándose. Incluso, en off, los líderes bajaron la espuma. Principalmente ante las críticas de un grupo de dirigentes encabezados por Mauricio Ibarra, que señaló: "Cerrar es ir contra el futuro, no va más la ficha de afiliación".

El peronismo sanjuanino arrancó el proceso de elecciones internas para elegir candidatos en caso que no haya unidad. El Consejo sesionó el miércoles a la tarde y definió que la Junta Electoral y la Secretaría de Planificación y los apoderados confeccionen un cronograma electoral interno para encarar los comicios intestinos con los que, eventualmente, decidirán los aspirantes a diputado nacional en las elecciones legislativas de octubre.

"Hemos definido aprobar el acta que debíamos aprobar. Ya estamos llamando a sesión para el lunes que viene para aprobar el tema de la resolución de la suspensión de las PASO y para armar un cronograma electoral interno", explicó Quiroga Moyano. "Siempre buscando la lista de unidad", acotó.

El timonel de la estructura peronista: "Va a ser una interna dentro de nuestro partido y elegiremos los candidatos. Mientras, vamos hablando con los otros partidos que conformarían un frente". ¿Los socios del Partido Justicialista van a tener que aceptar sin objeciones al candidato que elija el peronismo? "No, vamos a ir hablando. Hay más lugares en la lista", respondió ante la consulta de los periodistas. Sin embargo, con el pasar de las horas, el peronismo fue aligerando el peso de la decisión y dando a entender que todavía existe la chance de una interna abierta, al menos, a los socios del frente. Sobre todo porque la definición todavía debe ser refrendada por el Congreso Justicialista.

Según comentaron fuentes en off, hay más dudas que certezas. La Junta Electoral tiene cuatro días para diseñar el calendario electoral para comicios, por ahora, según Quiroga Moyano, cerrados. Es decir, sólo para los afiliados al Partido Justicialista, que tiene un padrón -no depurado- de 44.000 personas, de las cuales ni siquiera el 10% fue a votar en la última pulseada interna del 2020, cuando Sergio Uñac enfrentó a Juan Carlos Gioja.

Según las fuentes, ahora el Consejo tiene que aprobar el calendario en la sesión del lunes que viene -lo que es casi un hecho- y luego enviarlo al Congreso Justicialista, que ya está citado para el 31 de mayo, para que refrende la decisión. El parlamento peronista sanjuanino, que preside el concejal de la Capital Ariel Palma y que tiene la representación repartida entre el uñaquismo y el giojismo, con alguna presencia de Gramajo, primero validará la suspensión de las PASO, cuyo esquema está incorporado en la Carta Orgánica, y después debatirá el tipo de interna y las fechas para las elecciones.

Seguramente, los congresales den el OK al cronograma y autoricen la presentación de listas. Eso disparará los plazos para la presentación del padrón, las listas, las impugnaciones. Todos los trámites de rigor para una elección, incluso con la logística para la colocación de urnas en escuelas. Pero en el PJ aspiran a una lista de unidad, que anularía todo porque el Congreso simplemente debería aprobar la nómina de candidatos surgidos del consenso.

Por eso, algunos eligieron bajarle el precio al tipo de interna porque, según manifestaron, "es una cuestión instrumental" y hablaron de una lista de unidad, aunque todavía no asoma. Patearon la definición del sistema de elección de candidatos para la fecha del Congreso y no le cerraron la puerta a rediscutir la decisión que comunicó Quiroga Moyano. Incluso, fuentes del entorno del exgobernador Gioja dijeron que todavía existen chances de abrir las elecciones si fuese necesario por un tema discursivo y legal, pero que, supuestamente, no existirá contienda.

De todas formas, los exgobernadores justicialistas todavía no se reunieron a debatir los eventuales nombres de los aspirantes.

Desde hace meses, prácticamente desde mediados del 2024, hay tres "precandidatos". El exgobernador José Luis Gioja, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Todos quieren unidad. Así lo dijeron y reiteraron infinidad de veces. Pero todos tienen una condición: unidad con su nombre a la cabeza. El uñaquismo propone a Andino -que de todas formas no tiene la bendición explícita de Uñac-, el giojismo a su líder natural, y Gramajo fue abriéndose paso a los codazos después de la fundación del San Juan Te Quiero. El chimbero tomó más envergadura con la sociedad política con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Los dos hacen las cuentas porque sus departamentos tienen un peso específico en cantidad de afiliados y movilización de votos como quedó demostrado en el 2020.

Por ahora, de acuerdo a las palabras de Quiroga Moyano, el sistema de elección es exclusivo para los afiliados y los plazos deberán ajustarse a los de la Justicia Electoral. El 7 de agosto tienen que estar las alianzas y el 17 de agosto, los candidatos. El peronismo deberá contemplar un calendario electoral que implique elegir a sus candidatos antes de esas fechas.

El antecedente más reciente de internas

En marzo del 2020, apenas unos días antes del inicio de la pandemia de coronavirus, la cifra rondó los 8.000 votantes. Uñac ganó con el 70% de los votos. Desbalanceó en Chimbas, el departamento de Fabián Gramajo, que posicionó a Daniela Rodríguez como compañera de fórmula del entonces gobernador. Chimbas aportó 1.996 votos, de los cuales 1.639 fueron a parar a la cosecha del ahora senador nacional y sólo 357 a Juan Carlos Gioja. En tanto, en Rawson, la cuestión fue más apretada: 1.172 votos para la fórmula Todos Unidos y 1.106 votos para el binomio de Lealtad Justicialista.