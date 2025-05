Caputo se enojó con un periodista que habló de su fortuna: ¿Cuánto dinero tiene el ministro y donde lo guarda?

"Pará, pará, porque estás diciendo un nivel de disparates", lo interrumpió Caputo. "¿De qué estás hablando? ¿Vos decís que tengo dólares bajo el colchón?", lo apuró. "¡No seas irrespetuoso! No, no, no. No seas irrespetuoso, eh. No te pases de listo. Lo que estás haciendo es una falta de respeto", se enojó el ministro.

"No estás consultando, hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Acabas de decir que yo tenía dólares debajo del cochón. Eso es una falta de respeto total. Rectificate en este instante", le exigió Caputo mientras lo señalaba con el dedo.

A Caputo le molesto que el periodista sugiriera que él podía tener dólares bajo el colchón, es decir no declarados. En realidad, el ministro en su propia declaración jurada admite tener sus dólares en paraísos fiscales.

En el apartado de "bienes al inicio del período", referido a diciembre de 2022), Caputo declara que tenía USD 470 mil distribuidos en 9 cuentas. Dos en Estados Unidos y el resto en la Isla de Man. La Isla de Man es un país conocido por tener un tope del 20% para el impuesto sobre la renta y por no cobrar impuestos sobre ganancias de capital, patrimonio, actos jurídicos documentados o herencia.

El término dólares en el colchón contiene a las divisas no declaradas ante el fisco y que están fuera del sistema financiero formal. El origen de esos activos puede ser simple evasión o de actividades ilegales.