Larreta dice que le gana a Macri en la interna: ¿por cuánto?

Hasta el momento, el PRO, para las elecciones 2023, tiene 2 candidaturas seguras, lanzadas: el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich .

Después, dentro de Juntos por el Cambio, participarán también de las PASO algunos radicales, como Gerardo Morales y posiblemente Facundo Manes, pero con chances muy menores de vencer al macrismo.

La gran pregunta es si en el PRO se sumará un tercer candidato; nada menos que el líder político del espacio, Mauricio Macri.

Allegados a Horacio Rodríguez Larreta señalaron, según publicó LPO, que en una interna “a Macri le ganamos 60 a 40”.

Las mismas fuentes aseguraron que les convendría una candidatura de Macri: "Nos permitiría zanjar la disputa de liderazgo".

De todas formas, no creen que el ex mandatario decida postularse: "Se fue un mes a Qatar, es bastante claro que no está pensando en candidatearse", evaluaron.