La sucesión de Jimmy Quattropani: el poroteo en la Cámara, los nombres en danza y el pasilleo en Tribunales

De acuerdo a fuentes oficiales del Gobierno provincial, "por una cuestión de respeto a familia no es una cuestión que se haya charlado. Por ahora no analizamos nombres. Además, el gobernador Orrego está de viaje. La semana que viene seguramente empiece la discusión de ese tema". En otras palabras, el orreguismo todavía no tiene un nombre sobre la mesa. De manera especulativa, algunas fuentes de segundo orden consideraron que la fiscal Virginia Branca es una posibilidad. La mujer fue apoderada del partido Producción y Trabajo en otra época y antes ocupó una banca como diputada provincial por la Cruzada Renovadora. En tanto, algunas voces que se alzan en los cafés manifestaron que quizá el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, sea una carta a considerar.

Ciertamente, perfila que el orreguismo tenga los votos necesarios para nombrar al sucesor de Quattropani en la Cámara de Diputados. Mientras que el peronismo aceptó, off the record, que no tiene la capacidad para instalar y forzar el debate de nombres. "Estamos llenos de traicos", dijo una fuente del sector del senador Sergio Uñac. Desde el inicio del mandato de Orrego, el peronismo, que tiene el bloque mayoritario, no logró construir una mayoría para sancionar leyes ni incorporar personal al Poder Judicial. Un lote de legisladores que ingresaron por el PJ pasó a engrosar las votaciones del oficialismo en temas clave como la adhesión al RIGI y la rescisión del contrato de la obra de El Tambolar. En ese grupo están Franco Aranda, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Eduardo Cabello y Gabriel Sánchez.

Ni hablar del bloque Bloquista, que luego de la ruptura de la alianza con la justicialismo, dialogó con el orreguismo y puso sus cuatro votos a disposición. El caso bloquista busca tener un correlato electoral. El presidente del partido, el diputado Luis Rueda, entabló conversaciones con el Gobierno provincial de cara a las elecciones legislativas de octubre. El partido de la estrella busca una alianza para los comicios. Si bien existe la idea de presentar al abogado Alejandro Genest como candidato a fiscal General, también puede haber una charla con el vicegobernador Fabián Martín para consensuar un nombre en la Cámara. Siempre y cuando haya sintonía electoral.

Por eso, el peronismo está casi resignado. Una fuente que tuvo vínculo estrecho con el difunto fiscal General deslizó dos nombres con los que el peronismo tiene buena sintonía. Son los dos secretarios relatores de Quattropani, Fernando Rahme y Rolando Lozano. El segundo es el favorito de ese sector. ¿Puede prosperar? Es casi un hecho que no. Un viejo operador justicialista entre el partido, la Legislatura y el Poder Judicial advirtió que, ante la falta de números, lo ideal es "acompañar" al postulante del Gobernador. "No hay que oponerse ni proponer a nadie. Deberíamos acompañar", dijo.

Sea como sea, cualquier nombre debe pasar por el cedazo del Consejo de la Magistratura. El cuerpo está presidido por el cortista Juan José Victoria e integrado la ministra de Gobierno, Laura Palma, en representación del Poder Ejecutivo, la diputada justicialista Fernanda Paredes por la Legislatura, y los letrados Valeria Torres y Raúl Acosta por el Foro de Abogados. Son los encargados de lanzar la convocatoria, entrevistar a los postulantes y confeccionar una terna para que sea votada por la Cámara de Diputados.

Inicialmente, parecería que hay una mayoría de adherentes al PJ, pero no. La única que sostiene su postura justicialista es Paredes. Victoria intenta mediar entre oficialismo y oposición. Mientras que la orreguista Palma tributa, naturalmente, para el Gobierno provincial. Y los letrados que ingresaron por la lista de Abogados Justicialistas ahora juegan la individual. Ya sucedió en el 2024, cuando hubo un acuerdo entre la ministra y los miembros del Foro. En septiembre del año pasado, esa jugada dejó afuera a la mayoría de los exfuncionarios de Uñac que buscaban puestos en la Justicia. Sólo dos pasaron el filtro y luego tuvieron el OK en el recinto: el exasesor Letrado de Casa de Gobierno, Carlos Lorenzo, quedó como Juez de Paz de Capital y el exsecretario Legislativo, Nicolás Alvo, ingresó como fiscal de primera instancia.

Además de las principales fuerzas políticas, en el Consejo también está representado el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi. La abogada Valeria Torres era parte del armado del exjefe comunal cuando tallaba fuerte en la agrupación de Abogados Justicialistas. Puede ser una de las voces que se alce a favor de la postulación del fundador de Hacemos por San Juan. Baistrocchi tiene ganas de presentarse a la convocatoria y tiene el conocimiento del Ministerio Público Fiscal. "Con el Jimmy generó Flagrancia, el CAVIG y el Sistema Acusatorio. Si es por conocimiento, está", dijo una fuente de su entorno, aunque eso lo dejaría fuera de juego para las elecciones de octubre. "Si es por apoyo político, le va a costar porque no tiene ni un diputado. Salvo que Orrego quiera mostrar imparcialidad y proponer alguien que no sea de su espacio", comentaron.

Finalmente, no puede quedar afuera el pasilleo en los Tribunales. Los abogados y fiscales están expectantes por el sucesor de "El Jefe". Un comentario recurrente fue la posibilidad -un tanto remota- de que el abogado penalista Nasser Uzair sea el reemplazo del difunto fiscal General. Es un rumor que surge de la ansiedad de los funcionarios judiciales producto de la vacancia. Sin embargo, por ahora, no tiene ningún nivel de fehaciencia. Mientras tanto, el fiscal de cámara Daniel Galvani es el fiscal General interino, quien ya había sido el reemplazo durante la enfermedad de Quattropani.