La sigilosa movida opositora en la Legislatura por fondos y la decisión que evalúa Orrego

Se trata de una movida sigilosa de los legisladores que responden al senador Sergio Uñac. Estuvo pensada por los intendentes peronistas para recibir, en forma de coparticipación, aquellos fondos que antes entregaba el gobierno provincial ante emergencias y proyectos para impulsar las economías regionales. Es una cifra de dinero nada desdeñable: en el 2022, superó los 737.000.000 millones de pesos.

En ese año, la entonces ministra López ponderó de manera positiva la repartición de los fondos. En su momento, hizo hincapié en la importancia de "generar condiciones para el desarrollo productivo, para el incremento de la industria, de la actividad turística, pero fundamentalmente para que ese crecimiento económico origine mayores puestos de trabajo". Pero ahora eso de modificó.

El bloque Justicialista, el giojista San Juan Vuelve, el Bloquista y hasta el libertario La Libertad Avanza, apoyaron la suspensión del Artículo 4 de la legislación provincial, que expresa en su último párrafo que “los mencionados Fondos se integrarán de la siguiente manera: del importe resultante de la aplicación de los porcentajes previstos en el Artículo 3° incisos a) II y b) II, se detraen en concepto de afectaciones específicas para:

a) Fondo de Emergencia: 5% (cinco por ciento).

b) Fondo de Desarrollo Regional: 3% (tres por ciento).”

Hubo malestar del oficialista Juntos por el Cambio, que responde al gobernador Marcelo Orrego. En off, los legisladores de Producción y Trabajo hablaron del proyecto aprobado como una disminución de los recursos que administra el Ejecutivo. Incluso señalaron que, tanto el FEM y el FODERE, "tuvieron problemas con la inflación". "Te lo daban y la guita no alcanzaba después", señalaron. Apuntaron fuerte contra la gestión pasada, ahora representada por el bloque Justicialista: "Si actúas de buena fe no tenés por qué molestarte, pero molesta que recién ahora están viendo el problema de la economía que dejaron devastada".

En ese sentido, fuentes de jerarquía del Gobierno provincial advirtieron que el gobernador está evaluando usar el poder de veto para la modificación que sancionaron los legisladores opositores. Es una decisión que está en análisis. Los fondos que estaban destinados a un fin pasaron a ser de asignación automática para los municipios. Es decir, coparticipables. Son oxígeno para la totalidad de los municipios, pero beneficia a los catorce peronistas por ser mayoría en el tablero. Es más, los operadores uñaquistas se escudaron: "Tuvo 24 votos, es una mayoría calificada".