La reunión entre Uñac y Andino; el eje Rawson-Chimbas del PJ; y las diferencias bloquistas

Sin embargo, sucedió algo impensado: un Gioja y Uñac trabajando juntos. Generó mucho ruido interno en el Partido Justicialista. Naturalmente, la dirigencia leyó la designación en clave electoral. Hubo operadores peronistas que sembraron la hipótesis de trato cerrado para posicionar a José Luis como candidato a diputado nacional. En tal caso, la asesoría de Gioja a Uñac es un indicio, que ambos sectores se encargaron de desmentir y refutar.

Por un lado, el giojismo aseguró que "el Flaco no se baja" por una cuestión que, suponen, es de mínima importancia. En tanto, hubo posturas divididas en el uñaquismo. Si bien primó un malestar inicial ese jueves, luego hubo una respuesta generalizada: "Nosotros podemos mostrar que le damos lugar a un Gioja y mostrar unidad". Otros, simplemente, optaron por el silencio, tanto en on como en off. No obstante, el ruido quedó. Por eso el entorno de Andino sacó a relucir esa reunión con Uñac.

Los partidarios del exintendente de San Martín aseguraron que no hay una razón de peso para que José Luis Gioja sea candidato. Según argumentaron, Uñac sostiene la conducción del Partido Justicialista a través del jefe del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano. También sostiene la mayor parte de las intendencias peronistas, aunque con una baja significativa. Además, sostiene la bancada mayoritaria -aunque no puede construir una mayoría- en la Legislatura provincial. La pregunta que se hicieron y hacen los uñaquistas es por qué deberían pactar, acordar, arreglar con Gioja, que tampoco tiene el predominio de las Juntas Departamentales.

Es una lectura que tiene matices. Están quienes aseguraron que Uñac no puede sostener la candidatura de Andino porque "si la hubiese podido imponer ya lo hubiese hecho y no es así". Esos mismos agregaron un factor importante: la unidad que piden desde Buenos Aires. Este diario ya escribió sobre eso. El giojismo está convencido que Cristina Kirchner pedirá una unidad similar a la que reclamó en Provincia de Buenos Aires: "Un solo candidato, una sola campaña". En ese marco, Gioja queda como la opción que puede polarizar con quien sea candidato de La Libertad Avanza.

También está la cuestión de los caciques peronistas. Uñac tuvo una reunión, en Pocito, con un grupo minoritario de intendentes. Faltaron los departamentos alejados y faltaron Chimbas y Rawson. A priori, puede interpretarse que es dificultoso enfrentar una elección sin los dos bastiones del justicialismo en San Juan. El exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pueden desnivelar en los comicios, pero no están contenidos en los ismos del PJ sanjuanino.

El tándem Gramajo-Munisaga o Munisaga-Gramajo está distanciado de Uñac. Chimbas sencillamente no estuvo alineado desde el 2023. El exintendente chimbero eligió acompañar a Gioja en la fórmula por la Gobernación. En tanto, Munisaga no reporta de manera directa al senador. Ni siquiera asistió a las reuniones de los intendentes. Daniela Rodríguez tampoco. No la invitaron. Pero, el binomio tampoco responde a Gioja. Pese a las declaraciones de Gramajo sobre la importancia de quien fue "el mejor gobernador de San Juan", no hay nada claro en el horizonte.

Por ahora, Munisaga y Gramajo tiene un juego propio. Con el condimento de haber sumado al operador de la unidad del peronismo en agosto del 2024. El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, tuvo reuniones individuales con ambos dirigentes durante la semana. El rawsino renunció a la asesoría de Uñac en el Senado después de la fractura que provocó la discusión por la banca del difunto Horacio Quiroga en la Legislatura. Ibarra mantuvo a la sucesora Florencia Peñaloza al frente de la Defensoría del Pueblo y el bloquista Federico Rizo asumió en su lugar.

Según fuentes del eje Rawson-Chimbas, también hay una cuestión con la candidatura de Andino. Consideraron que la reunión del lunes entre Uñac y el sanmartiniano es parte del pragmatismo del senador. "Le dice lo que quiere escuchar, después no lo sostiene, al resto le dice que el candidato va a ser el que mejor esté", manifestaron. Y lanzaron una frase contundente: "Qué él sea pragmático no significa que nosotros seamos incautos".

Finalmente, pero no menos importante. Hablando del Partido Bloquista, hubo una "interna" sorpresiva. En diciembre del 2024, un grupo de dirigentes del partido de la estrella lanzaron un canal de streaming, Creo San Juan, enfocado en la participación ciudadana y la diversidad de voces dirigenciales. Es decir, tiene al bloquismo como eje natural por su procedencia partidaria, pero la intención es ampliar los debates.

En el programa del sábado, con dos periodistas -quien escribe y Mauricio Laciar- como invitados, hubo un momento de reproches implícitos y explícitos. Salió a la luz que el secretario Político del PB, Andrés Chanampa, no había sido invitado al ciclo que conducen Mario Gaitán, Melisa Naveda y Walter Vázquez. Sonó a un pase de factura de parte del vocal del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras (IPEEM). Una queja porque anteriormente había invitados a otros dirigentes del bloquismo.

El programa de streaming generó diferencias entre los bloquistas que bancan el proyecto y los detractores. Tanto Vázquez como Naveda marcaron que no hubo una cuestión personal con el chimbero Chanampa e incluso bromearon con invitarlo en diciembre, pasadas las elecciones y todo el movimiento político. ¿Irá?