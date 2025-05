La recuperación del Nazario Benavídez: el hogar para menores en conflicto con la ley en San Juan que no tenía ni ventanas

"Los niños y los chicos que están en conflicto con la ley van al Nazario Benavídez, el cual estamos transformándolo, porque cuando llegamos no tenía ventanas. Es increíble, no tenían ventanas, no tenían calefacción. Lo licitamos con el gobernador y se está haciendo una transformación", aseguró el ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, Carlos Platero.