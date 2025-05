El primer boceto de unidad peronista en San Juan con Andino y Gramajo que no prendió

El peronismo sanjuanino es una sucesión de fumatas negras sin cónclave. Los dos accionistas mayoritarios del Partido Justicialista, el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja, todavía no tienen la reunión madre para definir a los candidatos para las elecciones nacionales legislativas de octubre. Mientras tanto, los operadores ensayan posicionamientos de dirigentes en las listas. Existe un planteo del sector uñaquista que no encontró consenso, aunque tiene sentido. Y también tiene sentido la respuesta negativa del giojismo.

La propuesta incluye al exintendente de San Martín, Cristian Andino, como cabeza de lista en representación del uñaquismo; luego, una dirigente de fuste del espacio de Gioja, que bien podría ser la diputada provincial Graciela Seva o la concejal de Rawson, Romina Ríos; y en tercer lugar, Gramajo. Es una ecuación difícil de sostener. En la que, de mínima, hay dos renunciamientos. Primero del exgobernador Gioja, que aspira a encabezar. Segundo, del chimbero, que tiene su propia construcción, el San Juan Te Quiero, y que quizá no tiene ánimos de ir tercero.

Sin embargo, la idea no es descabellada. Los operadores indicaron que es una boleta competitiva en la que habría un resultado favorable casi garantizado en Chimbas y Rawson. Los dos departamentos, bastiones del peronismo, pueden impulsar la lista si tienen a Gramajo como candidato y la presencia militante de Gioja. De paso, según dijeron, al exintendente le conviene porque puede retomar una agenda provincial en todos los distritos y proyectarse para una eventual candidatura a la Gobernación en el 2027.

Naturalmente, el equipo de Gioja no tiene problema en que el chimbero ocupe un lugar en la lista. Sin ir más lejos, Gramajo acompañó en la fórmula al Flaco en el 2023. No obstante, el giojismo es intransigente, al menos por ahora, en la posibilidad de no encabezar. Los operadores muestran encuestas propias que posicionan al exgobernador por encima de Andino. Es más, aseguran que el sanmartiniano está ligado a la imagen de Rubén Uñac, que obtuvo el peor resultado de un oficialismo desde el retorno de la democracia.

En el sector de Gioja dieron un "diagnóstico de médico". "La mano viene tensa, esto todavía no termina de desinflamar, hay mucho pus y la infección sigue", dijeron, en referente a la relación entre los dos exmandatarios provinciales y sus entornos. Además, hay que decirlo. En el peronismo todos quieren unidad, pero una unidad condicionada a la candidatura de tal o cual dirigente.

El lunes, el Consejo Provincial Justicialista sesionará para definir dos cuestiones centrales en la previa de las elecciones. Los peronistas definirán el calendario electoral partidario y el tipo de interna -abierta o cerrada- a la que se someterán en caso de que no exista la tan mentada lista de unidad. Fuentes en off aseguraron que la idea de la reunión es poner en marcha el mecanismo interno para que nadie pueda hacerse el desentendido, decir que no tuvo espacio para competir e ir por afuera del paraguas del Partido Justicialista.