El estremecedor relato de la sanjuanina que descubrió que habían cambiado su bebé al nacer "Viví los 21 días más angustiantes de mi vida"

“Me acuesto a dormir la siesta y me levanto llorando. Agarro a la bebé y le digo a mi marido: esta no es mi hija. Me la cambiaron”, relató, visiblemente emocionada. “La otra, la del sanatorio, tenía los ojitos de Santi y la boquita del Lauti. Y pesaba 3,100 kilos, como me habían dicho al nacer”.

Corría el año 2013. Después de dos varones, Lorena esperaba con enorme ilusión a su primera hija. El parto transcurrió con normalidad. “Me la muestran así, parte del staff médico, y me dicen: tu bebé está muy bien, pesó 3,100 kilos”. Pero al revisar el librito del recién nacido, su esposo notó algo extraño: el peso consignado era de 3,800 kilos. Aunque al principio pensaron que se trataba de una confusión, la inquietud no desapareció.

La bebé que había recibido era grande, de piernas largas, y todos aseguraban que se parecía a su madre y al abuelo paterno. Pero algo no cerraba. Fue durante un control médico, días después, cuando el instinto volvió a activarse. “La vi a la otra mamá del sanatorio y algo me llamó la atención. Le pregunté cuánto había pesado su beba. Me dijo: 3,100 kilos”.

Esa coincidencia sería el inicio del cambio. Un sueño terminó de unir todas las piezas. “Uní todos los cabos en el sueño. Era algo visceral. Lloraba sin saber por qué, pero algo en mí me decía que esa no era mi hija. El instinto me gritaba que habían cometido un error”.

Desesperada, acudió a su madre y juntas iniciaron el trámite para una prueba de ADN. “Me sentía culpable, mala madre. Pensaba: ¿y si me equivoco? Pero no podía quedarme con la duda”. Un médico, conmovido por su historia, decidió acelerar el proceso. “Le dije: no puedo esperar un mes. Esta no es mi hija”.

El resultado no dejó dudas: la beba no era suya. Lorena corrió entonces a la policía y luego al juzgado. “Sabía que sin el ADN me iban a tratar de loca y podían borrar las pruebas”. La Justicia actuó con rapidez y citó a las tres mujeres que habían dado a luz en la misma franja horaria. El reencuentro se produjo en ese mismo edificio judicial.

“Le pedí a la otra mamá si podía darle un beso. Me dijo que sí. Ese fue mi primer contacto con mi hija: en un juzgado, en brazos de otra”, recordó. Al día siguiente se concretó el intercambio definitivo. “La otra mamá me dijo: ‘Tomá, es tu bebé’. Me la dio y le empecé a dar de mamar. Sentí que un camión me había pasado por encima. Lloraba, pero era un llanto de alivio. Decía: ya está, ya estás conmigo”.

Lorena también quiso que la despedida de la otra beba —a la que también había amamantado— fuera en paz. “Nos juntamos en un lugar neutral con ambas familias. No fue tan duro porque sabía que ahora sí, estaría con su madre”.

Hoy, su hija Pía tiene 11 años. En un video que acompaña la nota, se la ve sonriendo, abrazada a su madre. Y es Lorena quien cierra con un mensaje que condensa amor, dolor y gratitud: “Siempre fuiste una nena muy buscada y te amamos con todo el corazón”.