La reacción de Lima, Victoria y De Sanctis al pedido de juicio político impulsado por Vallejos

Vallejos invocó el artículo 219 de la Constitución Provincial, que habilita a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso de juicio político.

Ante este escenario, el ministro de la Corte, Juan José Victoria, fue consultado por este diario sobre el tema. Aunque no fue directamente implicado, Victoria optó por no emitir juicios profundos: “Lo único que tengo que opinar es que no corresponde hablar gratuitamente de la salud de las personas”, afirmó, en alusión a comentarios de Vallejos sobre la situación particular de salud de Victoria.

Por su parte, el ministro Guillermo De Sanctis también se mostró cauteloso, evitando interferencias en el proceso legislativo: “No creo que corresponda opinar sobre juicio político porque el pedido se presenta en la Cámara de Diputados y allí se envía a la Sala Acusadora. Creo que todo debe substanciarse en el Poder Legislativo, sin interferencias, y menos de otro ministro de la Corte", explicó a este medio.

En cuanto al principal involucrado, el presidente de la Corte, Marcelo Lima, quien junto a García Nieto y Olivares Yapur enfrenta la solicitud de juicio, adoptó una postura tranquila ante la noticia: “No estoy notificado, no he tomado conocimiento de la causa, pero una vez que lo haga, podré emitir alguna opinión”, expresó a Canal 13 de San Juan.

El pedido de Vallejos no es el primero que genera repercusiones en el ámbito judicial. El excandidato tuvo un papel protagónico al llevar el caso del intento de reelección de Sergio Uñac a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logrando que el máximo tribunal dejara fuera de carrera al exgobernador en 2023.