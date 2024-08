La razón técnica y el trascendido político detrás de la suspensión de la asamblea electoral en la Federación Económica

La Federación Económica de San Juan, una de las entidades empresarias más grandes de la provincia, que nuclea a todos los sectores de la producción, industria y distribución de bienes y servicios, iba a elecciones el viernes 23 de agosto. Pero no sucederá. ¿El problema? Irregularidades en la presentación de documentación. También hay un costado político.

Fuentes informaron que varias cámaras comerciales no están en condiciones de presentarse y otras directamente no fueron debidamente comunicadas sobre el proceso asambleario. Un ejemplo: no invitaron a la Centro Comercial e Industrial de Rawson, del conocido Marcelo Vargas, con quien Minozzi tiene un enfrentamiento de larga data que incluso habría llegado a la instacia física.

"El detalle técnico es que no estaban impresos los balances", dijeron las fuentes sobre el aspecto formal. Por eso, dieron un plazo de 30 días para regualizar la situación.

Una vez más, las elecciones en la Federación Económica quedaron suspendidas. Minozzi y compañía darán un informe de la situación al Directorio. Será el lunes 26 de agosto a las 20 en la sede de la institución por avenida Libertador.

Por otro lado, las fuentes hicieron una lectura política sobre la suspensión y prórroga. El candidato de Minozzi para conducir la Federación es el titular de la Cámara de Comercio de Chimbas, Daniel Milla. Recientemente, en una entrevista con diario Huarpe, el actul presidente dijo: "Por ahora todo indica que vamos a ir a una lista única y Daniel Milla, presidente de la Cámara de Comercio de Chimbas, pica en punta para ser el nuevo presidente".

Minozzi y Milla tienen una relación que va más allá de lo estrictamente organizacional en la Federación. Todo indica que trabajan juntos en términos políticos. Minozzi es el flamanete presidente de la Junta Promotora del partido La Libertad Avanza en San Juan. Milla fue candidato a diputado por la Cruzada Renovadora y ahora parece que será incluido en el armado libertario.

Con todo, cúal sería el problema. Aparentemente, Milla necesita un poco de tiempo para organizar los papeles de la Cámara de Comercio de Chimbas, al igual que otros dirigente del sector comercio. Por eso, la prórroga es bienvenida. La disconformidad nace del disgusto de un parte de los socios con el sesgo político de las elecciones. Es una crítica reiterada por lo bajo.