La OSP de San Juan sostiene que es "permanente" la actualización de valores que paga a prestadores

Fasoli dio un pantallazo sobre la situación con los prestadores en general. Respecto de cómo está el reconocimiento de los servicios médicos, sostuvo en declaraciones a Pelado Stream que "la salud es una disciplina que está en crisis desde hace 50 años en la Argentina, profundizadas en los últimos 15 años, y esto es una constante. Para cualquier prestador es un caballito de batalla decir los aranceles que paga la Obra Social Provincia no conforman".

Por otro lado, expresó que "me voy al ejemplo de la consulta. Los profesionales dicen yo quiero una consulta mínima de $ 20.000, y la obra social ofrece en este momento $ 13.0000, y sí, está por debajo del arancel mínimo ético que exigen los profesionales para cobrar. ¿Qué sucede? La obra social tiene un sistema solidario, y el ingreso que tiene la obra social por parte de los aportes, digamos, de cada beneficiario suma una cantidad de dinero y hay que distribuirla solidariamente. Si esa solidaridad se ve traccionada y tironeada por gastos desmedidos, por ejemplo, en medicamentos que son de altísimo costo y hay medicamentos de millones de pesos, eso distrae o utiliza esos fondos para pagar, y entonces la obra social no llega a pagar $20.000, pero paga $ 13.000".

El funcionario afirmó que "también hay que tener en cuenta lo siguiente: por cada 10 pacientes que se atienden en la parte privada, 6 suelen ser de provincia. Entonces yo, a mi consultorio, a una clínica o a cualquier entidad, claramente mantengo mi condición de pagar el sueldo y tener las puertas abiertas de la Obra Social Provincia".

Analizó el interventor de la OSP que "esto es una dinámica lamentablemente lógica en el país, y entonces el atraso yo no lo puedo negar, porque yo no soy necio, o sea, yo soy una persona absolutamente realista basado en números, y los números me dicen eso".

No obstante, Fasoli aclaró que "ahora, uno dice, 'bueno, pero yo no quiero que haya atraso'. Muy bien. Hay dos situaciones que hay que poner en claro. Dejamos de eficientizar todo y empecemos por ver cuánto sería el aporte para que el sistema sea solidario y que cumpla con la expectativa de todo el mundo, y ahí usted, cualquiera, se va a llevar una gran sorpresa, porque cuando dice, 'mi aporte es de 70 mil pesos, pero quiero un abanico prestacional que me incluya sepelio', como la Obra Social Provincia. Y yo lo desafío, pregúntenme en cualquier obra social, sindical, prepago, lo que quieran, a ver si por $ 70.000 per cápita tienen esa prestación. Ya les aseguro que no, van a tener la mitad de las prestaciones que da la OSP".

Ejemplificó "entonces, si yo quiero tener un seguro que me cubra el parabrisas cuando me salte una piedra en la ruta y tengo que pagar y elegir yo un seguro, es más caro que el seguro común. Bueno, eso tiene que ver con la dinámica de los valores".

En conclusión, Fasoli fue contundente sobre las apreciaciones del presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes: "Es irresponsable decir que cierran el CIMYN porque la OSP tiene la culpa".