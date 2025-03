La OSP implementó un proceso de normalización de las cirugías programadas y desmintió la falta de fondos

Durante la pandemia de Covid-19, y de ahí en más, todas las intervenciones revistieron un carácter urgente y también presentaron un inconveniente: las asociaciones de profesionales implementaron el cobro de un plus que actualmente oscila entre 30.000 y 50.000 pesos. "Tengo el escritorio lleno de denuncias de afiliados que tienen que pasar por las asociaciones a pagar el plus", aseguró el interventor, que aclaró que es una práctica innecesaria porque durante el 2024 la OSP otorgó un aumento de entre 115 y 150% a los médicos en concepto de honorarios y gastos quirúrgicos.

Ahora, en pos de la normalización, Fasoli afirmó que las cirugías programadas retornarán a su dinámica habitual. "Hay que pedir autorización como en cualquier obra social del planeta. Eso nos da la posibilidad de auditar todo el proceso para que los afiliados no se vean perjudicados", dijo. Es más, dio un ejemplo: "Un paciente llegó hoy -viernes 7 de marzo- a la obra social porque tenía una cirugía programada y le cobraron 70.000 pesos de plus. Hay que buscar que se los devuelvan". En ese sentido, hizo hincapié en que la OSP debe librarse de ese tipo de "desfasajes e irregularidades".

También agregó que la cirugía programa "debe ser programada" por cuestiones de salud para la evaluación de los estudios preliminares: "Hay que tener en cuenta el prequirúrgico, estudios, punciones, biopsias".

No obstante, Fasoli reconoció que en un lapso de aproximadamente 10 días existirá la reprogramación de las intervenciones programadas. "En algún momento había que hacer el corto para normalizar la situación. Nos preocupa el paciente", enfatizó. Además, resaltó en que este proceso no tiene que ver con falta de fondos: "No hay un recorte. No hay menos prestaciones".