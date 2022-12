La oposición reaccionó fuerte ante la "proscripción" que denunció Cristina Kirchner

Hoy, en un acto en el que se inauguró un polideportivo en Avellaneda, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, habló de lo que muchos llamaron su “renunciamiento”.

“Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción”, dijo.

Automáticamente distintas figuras de la oposición política y mediático criticaron la frase de la presidenta, y la cruzaron duro en redes sociales.

El diputado nacional y ex ministro de De la Rúa y de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, señaló consideró que “Cristina Fernández dice que está proscripta. Su falta de apego a la verdad enferma a la sociedad. Intoxica con mentiras flagrantes a sus fanáticos. Su ocaso es el ocaso de sus ideas”.

La ex vicegobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional por Capital Federal, María Eugenia Vidal, sentenció: “No estás proscripta, estás condenada por defraudación al Estado, @CFKArgentina”.

El periodista Eduardo Feinmann posteó: “La Condenada CFK sigue mintiendo: nadie la proscribió, ella confirmó que no será cabdidata (sic). Ella se bajó de cualquier candidatura. Punto”.

El diputado nacional Ricardo López Murphy retomó una frase del fiscal de la Causa Vialidad Diego Luciani: “No hay proscripción, hay tres toneladas de pruebas en tu contra y una condena, @CFKArgentina”.

Eduardo Baylac, ex ministro de Fernando de la Rúa, y dirigente radical escribió: “Proscripcion grito CFK....no soy candidata xq estoy proscripta. No hay tal dificultad CFK podes ser candidata. La Corte no te proscribe, la Justicia te condena por tus hechos no por tus sueños. Descartar los hechos es construir datos para engañar (s)”.

El radical cordobés Mario Negri, jefe de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, recordó que “en Argentina no hay proscripción. El ex presidente Menem falleció siendo senador porque sus condenas no llegaron a quedar firmes. Esto lo sabe Cristina Kirchner mejor que nadie. La épica de la proscripción es puro relato para activar un más que obvio operativo clamor”.