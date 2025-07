La Mesa de Enlace afirmó que Milei les aseguró que eliminará las retenciones

La titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, dijo en declaraciones a la prensa: “En cuanto a retenciones el compromiso de Milei fue que las tiene en la mira, que va a ser el próximo impuesto que va a bajar, para el sector productivo. También el compromiso de que la próxima rebaja de retenciones sea definitiva y no transitoria. No dio fechas exactas, sí llevo el compromiso que lo va a hacer, prontamente, ni bien pueda”.

Este fue el primer encuentro formal entre el mandatario y las principales entidades del sector, que llegaron con una agenda cargada de reclamos: la finalización de la baja temporal de las retenciones a la soja y el maíz, los cambios en organismos clave como el INTA y el INASE, y la rentabilidad de los productores.

De la reunión participaron, además del Presidente y Sarnari, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los dirigentes agrarios: Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Lucas Magnano, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y Carlos Castagnani, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El encuentro fue impulsado por Pino, que días atrás se encontró con el mandatario nacional para entregarle la invitación al acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, que se celebrará del 17 al 27 de julio.

Pino destacó luego de la reunión: “Fue un gesto más que importante del Presidente hacia el sector, hizo hincapié en la apertura de la Argentina en el mundo. Cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, el Gobierno afianzar el arreglo de la macroeconomía para que podamos expresar el potencial enorme que tenemos, devolviendo competitividad al sector a través de la baja de impuestos. Se habló de retenciones, infraestructura, competitividad, fueron casi dos horas de reunión, de manera distendida pudimos tocar todos los temas".

El encuentro se produjo tras el fin de la reducción temporal de retenciones para soja y maíz. Desde el 30 de junio, ambos cultivos volvieron a tributar: 33% para la soja y 12% para el maíz.

La decisión del Gobierno generó un fuerte malestar en el sector que asegura que, con estos niveles de presión fiscal, los márgenes productivos son prácticamente nulos.

Un informe reciente de CREA advirtió que, con retenciones al 33%, el 80% del área sembrada con soja queda por debajo del umbral de rentabilidad, tomando como referencia los rindes promedio de los últimos cinco años. A eso se suma un tipo de cambio real que, pese a las subas del dólar financiero, sigue siendo considerado bajo por el sector agroexportador.

La tensión no es nueva. En Carbap —la Confederación que nuclea a las rurales de Buenos Aires y La Pampa— ya habían expresado su enojo por la falta de diálogo previo a la reimposición de las retenciones. “Este Gobierno todavía no cumplió nada”, criticó días atrás el titular de esa entidad, Ignacio Kovarsky, al remarcar que los tributos sobre las exportaciones son “un robo, con cualquier gobierno”, y que la situación del productor “ya no da para más”.