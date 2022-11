La lista Unidos por el Foro reclamó que los agresores pidan disculpas públicamente

"Me pegó una cabezazo y después me pegó piñas. Fue un ataque, una locura", sostuvo el candidato de la lista justicialista. Por su parte, José Luis Aracena, le aseguró a este diario que no fue un ataque, sino una pelea en la que se trenzaron quien grababa el video y su hijo. "Si hay una denuncia, entonces haremos nuestro descargo cuando corresponda. Sorprende que haya ido a la Policía cuando los dos se pegaron", señaló el hombre. Lo que pasó pues la denuncia ya está radicada.

En las últimas horas, Unidos por el Foro emitió un comunicado en el que reclamó que los agresores pidieran disculpas públicas por su accionar. "Condenar tales actos de repudiables de violencia que socavan la participación democrática e institucional de los colegas", dijeron. Naturalmente, aprovecharon y llamaron a la reflexión "pues para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura debemos tener una conducta intachable y proba".

El comunicado completo