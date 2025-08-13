La incógnita sobre el candidato del bloquismo en la lista de Orrego: las dos alternativas

El reciente desembarco del Partido Bloquista en el frente Por San Juan abrió un capítulo clave en la negociación electoral del oficialismo provincial. El miércoles pasado, durante el acto de lanzamiento de la coalición, el gobernador Marcelo Orrego explicó las razones de la incorporación del histórico partido: “El Partido Bloquista es centenario, con tradición, y también un semillero de dirigentes. Desde hace tiempo viene trabajando en las políticas que benefician a San Juan. Defiende a San Juan. En la Cámara, con el Partido Bloquista venimos trabajando. Otros espacios políticos votaron en contra del RIGI, pero el bloquismo levantó las dos manos, convencidos de las políticas”.

Ahora, la incógnita está puesta en quién ocupará el lugar en la boleta oficialista que el bloquismo reclama como propio, tal como hacía en sus años de alianza con el peronismo. Luis Rueda , presidente del partido y diputado provincial, impulsa al histórico Pedro Rizo , exdiputado, exjuez y padre del actual legislador Federico Rizo , quien asumió tras el fallecimiento de Horacio Quiroga . Pedro Rizo es recordado como el arquitecto del sistema electoral con el que San Juan retornó a la democracia en 1983.

Sin embargo, no todos en el partido están alineados con esa propuesta. En estricto off the record, dirigentes bloquistas señalan que el perfil debería ser otro y que, incluso, la decisión podría favorecer a un referente de otro sector interno.

Desde el orreguismo, la preferencia estaría en un bloquista que siempre mantuvo diálogo con el oficialismo, pese a haber sido considerado en el pasado un disidente de Rueda. El apuntado es el subsecretario de Trabajo de la Provincia, Franco Marchese, con respaldo del exintendente de la Capital Enrique Conti y del coordinador de Gabinete capitalino César Aguilar.

En la mesa de negociaciones, Rueda buscaría para su partido el tercer lugar en la lista, un puesto que el bloquismo supo ocupar en su etapa con el Partido Justicialista y que le permitió a Graciela Caselles pasar cuatro períodos en la Cámara de Diputados de la Nación. No obstante, operadores políticos advierten que en la práctica ese tercer nombre raramente logra ingresar al Congreso, por lo que las tratativas podrían derivar en otro tipo de acuerdo de índole ejecutivo o un compromiso para las generales del 2027.