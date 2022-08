La Corte de Justicia le respondió a Uñac sobre la presión para "actuar rápido"

"Con el gobernador y el vicegobernador, hablando de los tres poderes del Estado, siempre decimos que la independencia no significa indiferencia, es lo que está haciendo el Poder Judicial", opinó el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Juan José Victoria , sobre los dichos de Sergio Uñac este martes, que pidió a la Justicia celeridad para resolver la culpabilidad o no de los detenidos por los intentos de saqueos en San Juan acontecidos en los últimos días.

Sobre esto, en declaraciones a Radio Sarmiento, el ministro del máximo tribunal local analizó que se ha actuado de acuerdo al nuevo sistema penal que es más ágil que el anterior, en este y en todos los casos. "La implementación del sistema penal adversarial acusatorio trabaja con estos tiempos, un hecho del sábado y ahora la justicia ya esta tomando las audiencias". Aclaró que "uno se entera de lo que está pasando por lo que dicen los medios, la Corte no tiene ningún tipo de participación", respecto de las actuaciones en los tribunales de Flagrancia. Y remarcó que "es así en todos los casos, nada especial con este caso".

corte2.jpg Los ministros de la Corte de Justicia de San Juan, en una visita protocolar a Sergio Uñac en 2021.

El funcionario judicial evitó hablar de una "condena ejemplificadora". En cambio, destacó que "se deberá dictar un fallo ajustado al debido proceso y respetando el derecho de defensa, en base a eso saldrá o no una condena, y podrá el público advertir que quien comete un hecho tiene consecuencias, no puedo decir más porque desconozco el proceso".

Victoria opinó sobre si en la Justicia se siente alguna presión por definir este caso con una condena y en corto tiempo. "No es presión, debe advertirse que el cambio de paradigma ha significado que es muy severo, muy rápido". Y agregó: "se acabó el tribunal de 7 a 13 y me voy a mi casa, están con audiencias todo el día, ya no hay causas que se archivan, el fiscal acusa o no en el delito y en caso de acusar se termina un proceso en 10 ó 15 días".

También opinó que no es verdad que se den mejores defensas por parte de abogados caros, es decir, que los pudientes terminan recibiendo mejores resultados en la Justicia respecto de las personas de escasos recursos. "Es muy requerida la defensa pública por la calidad de servicio que brinda a la comunidad. No es mejor ni peor la defensa".

Por último, el cortista concluyó reivindicando el funcionamiento del Poder Judicial en estos tiempos: "Nos puede faltar cosas por mejorar pero el servicio ha mejorado".