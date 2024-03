José Peluc, en Off the record, criticó los sueldos del Rectorado de la UNSJ y pidió "redistribuir recursos"

El miércoles, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Peluc, participó de Off the record, el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan. El legislador libertario cuestionó los sueldos de la jerarquía de la Universidad Nacional de San Juan, que constantemente denuncia la falta de financiamiento.

Coca dijo que la situación es extremadamente delicada y que les quedarán 90 millones de pesos -de los 150 que ingresan mensualmente- para los gastos de mantenimiento de los edificios universitarios, para la seguridad, becas, comedor e investigación. Naturalmente, señaló al Gobierno nacional por la quita de subsidios.

Embed - OFF THE RECORD | EN VIVO

Peluc, que es el representante de Javier Milei en San Juan, explicó que "la Nación, la Provincia y los municipios se están manejando con el Presupuesto 2023. No hubo ningún cambio. En ningún lado dejaron hecho el presupuesto" y que la UNSJ deberá "ajustar los números, que se acomoden los salarios que están muy altos y que también recorten los gastos. Basta de tantas movilidades, combustibles y privilegios".

Particularmente, en el tema salarial, que algunos trascendidos informaron que son millonarios, Peluc dijo que "es mucha la inversión que hace la universidad en ese tema. Hay que redistribuir los recursos para pasar esta crisis. Lo hacen todos, lo hacen las familias en sus casas".

Además, el diputado nacional aseguró que no buscarán el poder en la universidad, al menos por ahora. "No vamos a hacer armados libertarios en la universidad. Estamos hablando de que son nichos de militantes y enfrascadores de cerebros. No vamos a ser parte de esa casta".