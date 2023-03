José Peluc, en Off the record contra Juntos por el Cambio: "Ellos son los kirchneristas"

El miércoles, el dirigente de Acción para una Democracia Nueva (Adn), José Peluc, participó de Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y pegó con dureza contra la ex alianza Juntos por el Cambio -rebautizada Unidos por San Juan- al decir que "ellos son los kirchneristas".

El representante del diputado nacional Javier Milei en San Juan se refirió primero al supuesto cortocircuito con su socio, el empresario y ex candidato a gobernador Martín Turcumán. Desmintió las versiones: "Eso no existe. Ninguno nos iríamos a algún lado el uno sin el otro. Eso no va a existir jamás".

Ante la consulta de los conductores, Natalia Caballero y Fernando Ortiz, sobre por qué no hay un candidato confirmado de Adn a la Gobernación, Peluc respondió: "No se carta ni descarta. Desde hace mucho tiempo venimos acompañando a candidatos. No va a ser la primera elección que ADN no llevamos candidatos propios. Somos distintos. Un partido con amplitud".

No obstante, dijo que habrá candidatos de Adn y Cruzada Renovadora siempre y cuando lo estimen necesario. "Este es un frente nuevo con mucha juventud y nos estamos dejando llevar por las inquietudes que representa Si nosotros consideramos que representan bien el voto, quedamos ahí. Si vemos que le hace falta algo más, un plus del apellido Avelín, lo iremos viendo", comentó. Hasta el momento son tres los candidatos: del Partido Libertario, Yolanda Aguero; del Partido Demócrata, Gonzalo Medina; y de Ideas por la Libertad, Agustín Ramírez.

El mileísta comentó por qué no hubo unidad con Juntos por el Cambio en la provincia. "Ellos me acusan de ser K, yo no fui funcionario ni de Néstor ni de Cristina. No cumplí ninguna función", aseguró. "Quieren mentir y mentir, que algo quedará" resaltó. E hizo un repaso sobre elecciones pasadas. Kirchneristas "son los radicales, que tuvieron un vicepresidente, Julio Cobos, con Cristina. Colombo y Susana Laciar fueron candidatos de esa boleta. Basualdo no se salva porque en el voto estaba su cara".

Además, dijo "son Juntos por el Cargo. Nos llamaron 24 horas del cierre de listas. Lo más burdo de la dirigencia política".

El sello de Milei, del frente Desarrollo y Libertad

El Tribunal Electoral de San Juan resolvió que la imagen de Javier Milei sea de uso exclusivo del partido Adn, que lidera el frente Desarrollo y Libertad. José Peluc lo adelantó en Off the record y este viernes la Justicia expresó su decisión. Ganó la pulseada ante el empresario textil Sergio Vallejos que usa los logos y la figura de Milei.