José Luis Gioja, en Tiempo: campaña-corazón, la unidad nacional y un 3 de julio con el "deber cumplido"

-Es una campaña atípica, es una campaña ilegal, inconstitucional en San Juan. Tiene doble ilegalidad. Primero lo que hizo la Corte Suprema de la Nación fue un atropello, merecedor de un pedido de juicio político por haberse metido en una cuestión que es provincial. Suspender la elección que ya estaba montada es una maniobra. Benefició al Pro, a Juntos por el Cambio. Creo que, lamentablemente, el que no es candidato, aunque parece, se equivoca en convocar el 14 de mayo porque ahí viola la Constitución Provincial. El artículo 185 dice que el gobernador y vice se elige en forma conjunta con los diputados provinciales. Y sobre la Constitución Provincial no puede haber ninguna norma porque la Constitución es la pirámide jurídica.

- ¿Qué hubiese convenido para el peronismo?

-Hacer lo que hizo Tucumán. Te ahorras toda la movilización. La gente no está metida en la política, la gente tiene que defender la democracia votando, es cierto, pero hay que respetar sus tiempos, sus incomodidades. Votó el 14 de mayo, va a votar el 2 de julio, va a votar el 13 de agosto, va a votar en octubre y va a votar si hay segunda vuelta. En menos de cuatro meses, va a votar cinco veces. Inventaron ese desdoblamiento y se municipaliza la elección porque los intendentes salen a defender sus territorios para renovar algunos y otros para ser candidatos a diputados provinciales. Y los que fueron por la renovación de mandato, casi todos han ganado. Salvo Rawson, que todos conocemos qué pasa, y Capital, que es lamentable. ¿Por qué el Gobernador cree que ha ganado? Porque dice metí no sé cuántos intendentes. Esos intendentes están muchos desde el 2015 cuando nosotros los pusimos de candidatos.

- ¿Uñac ha perdido?

-Yo creo que ha perdido. Si te ponés a ver, perdió Capital y perdió Sarmiento, dos departamentos. Y los intendentes justicialistas, son justicialistas igual que yo, igual que él debe decir él. Con esos intendentes, la mayoría nos ponemos de acuerdo en consenso desde el 2015, que se les venció ahora los que no pudieron renovar. Después en el 2019 todavía había algunas relaciones. No creo que haya ganado, lo nacional y popular perdió. Cayó en la maniobra de la Corte. Le permitió a Juntos por el Cambio, juntar algunos conservadores que andan sueltos por ahí.

gioja.jpg

-¿Los deja mejor posicionados a Juntos por el Cambio?

-Los deja mejor posicionados porque se nacionaliza un poco la elección. Esto no es bueno porque el objetivo de adelantar la elección es provincializarla. Nada de eso pasó, por eso te digo que es atípica. A la gente la veo saturada, como diciendo ‘pará no me cortes más la calle porque viene la caravana’. Puede haber pasado. Nosotros le hemos puesto mucha pila. Hemos militado muchísimo. La verdad que nuestros compañeros y socios del frente, caso del PTP y del Frente Renovador, han trabajado muchísimo con militancia pura. Eso de dar la mano y quedarse a chalar. De todo el compromiso. ‘Acuérdese que yo lo fui a ver a usted porque un día me dijo tal cosa’. Es bueno eso y sirve. Generás un lazo y una empatía con el votante que es muy buena. Que alguien te diga: - “Yo me acuerdo que usted me dio la pensión”. La verdad que se me caen las medias, en serio me emociona. O alguien que se pone a llorar, sobre todo las señoras y los hombres mayores: -No te la di yo, fue el Gobierno que yo pertenecí y tuve la posibilidad de conducir. Esas cosas son muy buenas para que uno esté tranquilo y para el que dice eso porque se desahoga.

- ¿Hay alguna posibilidad que el peronismo termine unido en San Juan después de las elecciones?

-Nosotros estamos convencidos que nos va a ir bien. Si nos va bien en el Gobierno, tenemos que conducir el partido y habrá una elección que se convocará a fin de año, no lo sé, cuando se venzan los mandatos de estas autoridades. Si nos toca conducir el partido, vamos a abrir las puertas de par en par. Yo creo que uno de los errores del actual presidente es no haber convocado a todos, es querer tomar una decisión entre gallos y medianoche en una sesión donde se trataba el presupuesto provincial para suspender las PASO. Para colmo se equivoca en la mecánica legislativa para hacerlo, lo que ocasionó toda la judicialización que hubo. Nosotros no queríamos volver a la interna cerrada, porque conocemos cómo es. El que conduce maneja el padrón, el presidente de mesa. En cambio, las PASO son públicas y las maneja la Justicia Federal. Es distinto. Hay mayor participación porque es obligatoria. Podés no ser afiliada a ningún partido y votar al que más te guste y al candidato que más te guste. Me parece que es más democrático entonces.

- ¿Qué conservaría del gobierno de Uñac si resulta electo gobernador y qué cambiaría rotundamente?

-Yo cambiaría las formas. Yo creo que el diálogo es central. Soy un fanático de la gestión, y creo que falta gestión. No entiendo que haya un pozo y esté perdiendo agua dos días. No me cabe todavía la atención a la salud pública, que no es buena con la magnitud de hospitales que tenemos y con buena infraestructura. Pareciera que el funcionamiento, el armado, la conducción no está bien. No sé qué pasa. Muchos amigos, ciudadanos y ciudadanas de San Juan se quejan de la salud, de la obra social.

El Túnel de Agua Negra, a comienzos de 2016, cuando recién empezaba este gobierno actual, vino el presidente del BID, un señor Moreno, junto con Prat Gay, quien fue ministro de Economía. Sobrevolaron las zonas, se otorgó el crédito del BID y se le otorgó a Chile también para hacer el túnel. Después vino el expresidente Macri y en el Autódromo firmó un acta y dijeron: “Ya empezaba, ya empezaba”. Se quedó en la fase que había que precalificar o calificar empresas que fuesen competitivas para hacer tamaña obra, entregarles el pliego y cotizaran. El proyecto estaba hecho, las factibilidades, todo estaba. Y de pronto, se paró y no se habló más del túnel.

-También intervino Macri y Piñera.

-A ver, es una ley nacional en Argentina y Chile. Es un tratado binacional que no lo puede denunciar un solo país. Tiene que haber acuerdo. Ahí es donde tiene que hacerse la gestión, ahí hay que golpear la puerta que tiene que golpearse, no cualquiera.

- ¿Hay muchos técnicos en vez de políticos ahora en el gobierno?, ¿cambiaría esa ecuación?

-No sé si son técnicos. Lo que sí sé es que no saben hacer política porque no saben dialogar y para mí, el diálogo es fundamental en la política. Y no es el diálogo de “machos”. “Si yo voy y voy con mi verdad y es la verdad”, no es así. No hay que sentirse el dueño de la verdad, con mucha humildad y poniendo razones. Cosa que, por ejemplo, en el conflicto docente faltó. En otras cosas también faltó. Hay un autoritarismo que no es.

-Le preocupa que haya quedado una paritaria un tanto rara con la participación de los autoconvocados, que terminaron definiendo la negociación final

-No, creo que el docente tiene que ganar bien. Siendo gobierno tuvimos algunos inconvenientes, estaba Ana María López de Herrera, no era fácil, pero los pudimos solucionar a todos. Hoy soy compañero de Yasky, me acuerdo que con Hugo arreglábamos algunas cosas porque por ahí con Ana María no se podía, pero bien. Siempre llegábamos a acuerdos, tenían buen sueldo los maestros, pero en esos tiempos servía. Igual que los empleados públicos, que todos. Hay que dialogar, hay que hacer política, política no politiquería. Por ahí lo que se hace en demasía es la politiquería, que la demagogia, que te doy esto o lo otro, pero hay que votar o sacarse una selfie. El ciudadano tiene que recibir lo que le den porque no es de quien se lo da, sino que es con los recursos de todos y votar por el que quiera porque nadie lo ve, así tiene que ser. Esta es la democracia que pregonamos y que queremos para San Juan, para Argentina y el mundo.

giosas.jpg

- ¿Fue una decisión difícil no ir como candidato a diputado o senador?

-No, no fue difícil porque todas nuestras expectativas y esfuerzos están en el orgullo de ser otra vez gobernador de San Juan, que es el sueño del pibe provinciano. El provinciano que hace política lo que quiere hacer es conducir los destinos de su provincia. Para mí fue el sueño del pibe en el 2003, hoy te diría que estoy muy amortizado, pero re contra amortizado. Tengo experiencia, tengo calle, tengo relaciones, todo esto a San Juan le va a venir bien. Tengo un equipo de jóvenes, de no tan jóvenes, de buenos pilotos de tormenta, entonces por qué no ponerlos a disposición de San Juan cuando San Juan me dio tanto personalmente.

-La Cámpora no está con usted, está con el uñaquismo.

-La verdad que no se si está o no está. La última charla que tuve con ellos no iban a jugar con ninguno de los dos, esto es lo que me dijeron para el 14 de mayo, después no sé lo que hicieron. De todas maneras, tengo diálogo.

-Le pregunto por qué usted levanta las banderas de Cristina

-Soy coherente, yo no dije que Cristina tenía que irse a la casa, que si fuera pariente la mandaría a la casa para que cuide los nietos, ni dije tampoco sobre Macri que no solo el justicialismo puede gobernar la Argentina como diciendo que el macrismo también y mirá los resultados, desastrosos. Por supuesto que la prensa, que la justicia y otros poderes tapan. Para mí es lo que armó el fallo de la Corte suspendiendo las elecciones en San Juan.

- ¿Cómo va a vivir este domingo? Lo de siempre: camperita roja, los mates en la escuela, lo cambiaron de escuela este año

-Tercera vez que me cambian de escuela, me quieren lejos. Me mandan a una escuela que no hay Internet. Yo votaba en la escuela de mi barrio, en el barrio Edilco, después me pasaron a la escuela Braille y ahora a la Cecilio Ávila en el barrio CGT. Espero que sea lo mismo.

- ¿Por qué no hay massistas y gramajistas en las listas para senadores y diputados?

-Hay compañeros y compañeras que conformamos la lista San Juan Vuelve. Celebramos la unidad, decimos que es una fórmula potente, Massa es el que más estructura aceitada tiene, ha venido haciendo, el que más vocación de poder ha demostrado, el que agarró una brasa caliente.

-Tampoco le ha ido tan bien

-No le ha ido tan bien, pero las variables están controladas y con la unidad se han compuesto más. Rossi es un gran militante, lo conozco bien, ha sido presidente de bloque cuando era gobernador y teníamos una excelente relación.

-Cómo se imagina el 3 de julio

-Durmiendo hasta las 11, cosa que hace mucho que no hago. Me despierto temprano, relajado y con la satisfacción del deber cumplido.