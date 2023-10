Jorge Lanata mano a mano con Jorge Rial: "Macri coincide en gran parte con las propuestas de Javier Milei"

"A mí me parece que todo el mundo se apresuró a discutir alianzas y cargos. Me parece que hay tiempo: después de una derrota lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo para ver por qué perdiste y no tomar las cosas con tanto dramatismo" , inició su análisis Jorge Lanata y consideró que "hubo una urgencia en pronunciarse con cosas que para mí son banales".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frialjorge%2Fstatus%2F1717558378778493430%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717558378778493430%7Ctwgr%5E8970ab692fe3f6e504bc836bf5be3e0f134e10af%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fjorge-rial%2Fjorge-lanata-mano-mano-macri-coincide-gran-parte-las-propuestas-javier-milei-n5856616&partner=&hide_thread=false Hoy se rompen todos los libros en @C5N. La grieta se desvanece por un rato. A las 15 Jorge Lanata estará en un mano a mano con #Argenzuela en el momento más caliente de la política nacional. No se lo pierdan. pic.twitter.com/GGCgQ3jnOD — JORGE RIAL (@rialjorge) October 26, 2023

En ese marco, apuntó que "vos no le tenés que decir a la gente que los dejás libre de decidir. Es obvio que son libres. Hubo urgencia injustificada y falta de análisis".

"Antes de la campaña, Juntos por el Cambio estaba convencido de que iba a ganar. Faltaba que se repartieran los ministerios. Está mal sentir que tenés la vaca atada", aseguró.

Lanata consideró además que "Mauricio Macri coincide en gran parte con las propuestas de Milei" y advirtió que fue negativo que el hecho de que el ex presidente "se fue pero siguió estando". "El acercamiento de Macri y de Bullrich es un acercamiento sincero. No es por cargos ni poder, sino que realmente creen que puede ayudar a que gane", agregó pero aclaró: "Yo no coincido con Javier Milei".

El periodista recordó una de las propuestas más polémicas del candidato de La Libertad Avanza: "Lo de la venta de órganos me lo dijo a mí en la radio, que soy trasplantado, por lo cual fue muy fuerte y muy ridículo".

"Que una persona tenga que vender una parte de su cuerpo por plata es terrible", subrayó y entendió que Javier Milei "la cagó con lo de los órganos, con lo de las armas y con los que tiene alrededor. Milei fue una ambulancia: como no tenía partido, recogió heridos de todos los partidos. Los tipos que están alrededor son unos lúmpenes".

Consultado por el candidato de Unión por la Patria, el periodista señaló que "Massa no es Alberto" y opinó que "creo que estamos ante el comienzo del fin del kirchnerismo. Creo que Cristina no tuvo herederos, Máximo no lo es, Axel tampoco y Wado menos. Con el tiempo se va a ir extinguiendo".

"Yo creo que Massa es peronista, no kirchnerista. Realmente creo que no lo es y hay muchas cosas del kirchnerismo que Massa no comparte. Ni hablar con las relaciones con Cuba, Irán o Venezuela; Massa no está de acuerdo con eso".

(Fuente: Minuto Uno)