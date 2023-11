Javier Milei: "Massa viola la república"

Acompañado de Fátima Florez, venía de un fin de semana de hiper acción en el marco de una campaña que no da respiro. Su tono fue bastante más pausado que lo habitual aunque durante varios lapsos de la entrevista se indignó con la que supone una estrategia gestada por el ministro de Economía, Sergio Massa, por utilizar recursos estatales para llevar adelante su campaña política -lo que la oposición bautizó “campaña del miedo” -. También, acusó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de intervenir en la política argentina: “Le infunden miedo a la sociedad”, dijo. Comentó que esa estrategia había sido funcional en Brasil para la batalla entre Lula y Bolsonaro.

Desmintió de manera terminante que si gana en las elecciones el pasaje de colectivo subirá a $700, como insistió ayer el postulante oficialista luego de que en la mayoría de las estaciones de tren hubo hasta carteles que aseguraron que con él el boleto costaría $1100. “Es mentira”, dijo. “Es parte de la campaña negativa que está haciendo. Nosotros no vamos a hacer medidas que dañen a la gente. La recalibración tarifaria va a ir de la mano con la mejora del ingreso”, profundizó.

Frente a la necesidad de refutar acusaciones de la campaña oficialista, el candidato de La Libertad Avanza dijo que “es falso” que quiera retroceder con la educación pública. “Sería bueno que estudien cómo funciona la Argentina; es un país federal: la educación depende de las provincias. Si van a hacer campaña del miedo, que no sean tan ignorantes”, dijo. Y explicó: “Si la sociedad decidió que haya educación pública, no se toca. Lo que queremos es buscar otra manera de financiarla”.

Insistió en que el deterioro económico lleva a que esté “por explotar una hiperinflación”.

-Para usted, ¿qué está en juego en esta elección?

-Es la más importante de los últimos 100 años. Es la posibilidad entre elegir la continuidad del modelo decadente que ha hecho que la Argentina esté debajo de la mitad de la tabla con 40% de pobres y 10% de indigentes. Una tasa de inflación que en la punta viene viajando al 300% y que está a las puertas de la peor crisis de su historia. Entonces, claramente pueden elegir por Massa, que es la continuidad del modelo de la casta. De hecho, él es el rey de la casta, porque la casta se conforma de políticos ladrones. Los tiene a todos en las listas, que los escondan en los actos no quiere decir que no estén. La casta se conforma de empresarios prebendarios; él se junta con todos, de hecho en algunos negocios es socio de ellos. No solo eso, también se constituye de aquellos sindicalistas que entregan a los trabajadores. Obviamente que también tiene vínculos con los medios y naturalmente también tiene el séquito de profesionales que terminan de cerrar este círculo de los que se privilegian y de los que se benefician con este modelo que empobrece a los argentinos de bien.

Del otro lado está el cambio. Nosotros somos la expresión del cambio; somos los que queremos terminar con el modelo de la casta; somos los que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad; somos los que queremos poner de pie a la Argentina para que de acá 35, 40 o 45 años, la Argentina sea una potencia mundial. Algo que la literatura muestra que lo podemos hacer y que eso se logra abrazando la ideas de la libertad. Es muy importante tener en cuenta que los efectos más fuertes se ven en un tercio del tiempo, vos conseguís dos tercios de la mejora. Quiere decir que de acá a 15 años la Argentina puede estar como por ejemplo está España o como está Italia o de acá a 20 años puede estar como Francia y en 25 puede estar como Alemania.

-Y entonces, ¿por qué diría que Massa ganó la última instancia de elección con más votos que los que tuvo anteriormente?

- Creo que fue muy efectivo el plan platita. Básicamente, cuando vos le ponés plata a la gente en el bolsillo, aun cuando sea plata espuria, impresa por el Banco Central para financiar al fisco y vos decís bueno pero eso va a generar inflación, eso es cierto que va a generar inflación y que es un impuesto tremendamente regresivo, pero si vos tenías cero y ahora pasas a tener 93.000 o 100.000 pesos qué te importa que se te licuó... Ese fue un elemento fundamental. Fíjate que en Lomas de Zamora, a pesar de estar el caso de corrupción de Martín Insaurralde, que es un escándalo, en la elección general sacó más votos que en las PASO. Entonces a mí me parece que, en ese sentido, poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero en tiempo y forma para afectar a los resultados de la elección.

-Tras los carteles que aparecieron en los medios de transporte, Massa volvió a ratificar este domingo en declaraciones a Luis Majul en LN+ que con usted el boleto pasaría de $55 a $1100, ¿es correcto?

-No, eso es falso, es absolutamente falso. Es parte de la campaña negativa que está haciendo concretamente. De hecho, la gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil denunciaron que Lula está interfiriendo en esta campaña financiando parte de la misma y dentro de ese paquete hay un conjunto de consultores brasileños que son los mejores especialistas en campaña negativa y lo que hacen es infundirle miedo a la sociedad. Lo único que yo le puedo asegurar es que eso no va a pasar. Es falso que Massa tenga el cálculo de cuánto da esa recalibración tarifaria, por lo tanto lo que está haciendo es mentir. No vamos a hacer medidas que dañen a la gente y solamente la recalibración tarifaria directa va a ir conforme mejoren los ingresos.

-Aquella campaña, ¿pudo haber afectado el resultado de La Libertad Avanza en la elección?

-Es un atentado contra la institucionalidad: utilizó los recursos del Estado para hacer campaña negativa en contra de otros candidatos. O sea, esto es de una gravedad institucional enorme.

-Él dice que fue su ministro de Transporte…

-Bueno no importa, son parte del mismo gobierno, y todos quieren ganar. ¿Por qué no lo echó entonces? Esto es muy grave, que no tire la pelota para el costado. Es lo mismo que cuando él dice que no es el kirchnerismo y está lleno de kirchneristas. Entonces vamos… él es responsable de esto y los brasileños los trajo él para ensuciarme a mí 7x24 publicando videos que verdaderamente dicen cosas disparatadas, editando videos.

Justamente una de las de las emociones más fuertes que sufre el ser humano es el miedo.

-¿Qué puede decir de la “campaña del miedo”?

-Le quiero preguntar a la gente ¿de qué miedo hablamos? Este modelo, de ser el mejor país del mundo, nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos? Si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación. ¿De qué miedo hablamos? Si tenemos más de 40% de pobres. Esto es como el mito de la caverna: si el hombre se queda allí no hay bichos peligrosos, pero no tiene que comer se muere. Es el dato seguro. Si se sigue con este modelo lo va a matar. En cambio, si sale tiene una chance de vivir.

- Massa habla de la sequía como la principal culpable del tema de la inflación…

-Eso es falso. Sinceramente, lamento que tengamos un ministro de Economía que no sepa de economía.

-Entonces, ¿podría explicar qué haría con las tarifas en caso de ser presidente?

-El primer ataque al problema tarifario es una solución de índole fiscal que le impacta al sector público y compensa las empresas, pero no afecta a los usuarios y solo cuando la economía empieza a recuperar, como el salario real sube, ahí podés recomponer tarifas sin que dañe a los consumidores.

-¿Hay un plan de eliminar las jubilaciones?

-No, no se van a tocar las jubilaciones eso es un derecho adquirido no se puede tocar.

-¿Y los subsidios?

-Se recalibra la ecuación económica financiera de los contratos buscando minimizar el impacto en tarifa y en una economía estabilizada para que vos lo puedas hacer gradualmente acorde se van recuperando los ingresos de las personas.

-¿Ratifica la dolarización y el cierre del Banco Central?

-No se negocia el cierre del Banco Central, es decir robar está mal por lo tanto el Banco Central se cierra. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible.

-¿Cómo entonces van a estabilizar la economía?

-Nosotros vamos a estabilizar la economía, la vamos a estabilizar. Pero la diferencia con el resto de los ajustes que se ha hecho a lo largo de la historia argentina, que siempre cayó sobre el sector privado, se lo vamos a hacer pagar a la política.

-En varias universidades públicas, sobre todo en Psicología, han aparecido carteles donde hablan de que con usted se termina la educación pública, ¿eso es verdad o es mentira?

-Eso es falso. Sería bueno que estudien cómo funciona la Argentina. Es un país federal. La educación es responsabilidad de las provincias, por lo tanto, lo primero es que si van a hacer campaña del miedo, traten de no ser tan ignorantes. La educación es pública porque en realidad está regulada y puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Si la sociedad decidió que haya educación para todos es una decisión de la sociedad, eso no se toca. Lo que se intenta es buscar mecanismos distintos de financiamiento para que sea más competitivo.

-Hubo declaraciones este fin de sobre el pretendido juicio político a la Corte Suprema ¿cuál es su opinión respecto a esta reforma?

- Probablemente yo sea el único candidato que ha bregado con mayor énfasis por la independencia del Poder Judicial. Nadie expuso los argumentos en favor de la República y el Poder Judicial como eje central de la República como lo hemos hecho nosotros desde La Libertad Avanza. Una de las cosas que queremos garantizar es el financiamiento de todo el sistema judicial. Quiero que la Justicia sea absolutamente autárquica, independiente y que no dependa de ningún político, de nada. Es decir, que eso también implica cambiar el Consejo de la Magistratura para que los nombramientos no estén tan politizados. Darle independencia en materia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el financiamiento. ¿Qué mejor que jerarquizarla y darle el poder a la Justicia para que ella misma se haga las reformas que corresponde para que funcione acorde a los lineamientos de una República sana?

-¿Qué le genera que alguien diga que con usted “está en riesgo la democracia”?

-Es bastante ridículo. Si hay alguien que está compitiendo dentro del sistema con las reglas soy yo. Massa viola la república sistemáticamente cuándo quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia. Viola la ley electoral haciendo campaña política siendo el ministro de Economía, cuando no respeta las restricciones de lo que podes hacer o no en materia de política antes de una elección. ¿De qué estamos hablando? Los que se llevaron puesto a la Corte y los distintos poderes son los kirchneristas.

-Cambiando de tema, este fin de semana tuvo lugar la marcha del orgullo gay a nivel nacional, ¿está usted a favor o en contra del matrimonio igualitario?

-Es un contrato entre partes. ¿Qué tengo que opinar yo? Vos casate con quien quieras. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¿En qué me agrede a mi que alguien del mismo sexo se casen? En nada, punto uno afuera. ¿Afecta la vida de alguien? A nadie. ¿En la libertad? A nadie ¿En la propiedad? a nadie.

-¿Qué lugar le da a la libertad de expresión?

-Total y absoluta, pero de vuelta: ojo con las trampas. Sin pauta. Si hay pauta no hay libertad

-Hay una propuesta de ustedes que propone que aquellos que cortan las rutas del país irán presos...

-El derecho es a transitar. No a romper. Romper es un delito, y lo tenés que pagar. Entonces podes protestar, pero lo que no podés hacer es vulnerar el derecho de la otra personas. Tenés mecanismos para hacer protestas sin vulnerar el derecho del que quiere trabajar.

-¿Cuántas ganas tiene usted realmente de ser presidente?

-Si me involucré en esto es para ganar. Aparte, a mi no me gusta perder ni a la bolita. Y estoy comprometido con las ideas de la libertad como motor para poner de pie a la Argentina. Estoy profundamente comprometido con eso. Y estoy dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor y de sangre si es necesario.

