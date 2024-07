Javier Milei acusó al FMI de tener "mala fe" contra la Argentina: "No quieren que nos vaya bien"

Milei anunció que las políticas de ajuste fiscal del Gobierno van a seguir a pesar de todo durante la fase 2 de su gobierno. "La motosierra no para nunca", advirtió.

"Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. La motosierra no para nunca. No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar", adelantó el mandatario.

"La motosierra no para, estamos todo el tiempo poniéndole combustible", reiteró Milei, y advirtió: "Hasta que no vea la inflación en cero no paro. Odio la inflación. Quiero destruir la inflación".

El jefe de Estado adelantó que en lo que resta de su mandato el Gobierno va a aplicar 4.000 reformas más. "Vamos a ser el país más libre del mundo. Mi objetivo es que en 40 años Argentina sea una potencia mundial", expresó.

Los “libertarados”

Milei recordó su llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023 y consideró que "la política apostaba a que éramos libertarados, no libertarios, que estalláramos rápidamente y en enero tomaban el poder de vuelta", a pocos días de haber asumido.

El mandatario aseguró que durante la campaña electoral del año pasado La Libertad Avanza fue "tratado como un error" y como el representante de "los indignados, los enojados, la bronca y la ira".

"Fuimos víctimas de la campaña más sucia de la historia de la humanidad", señaló Milei, quien además remarcó que para los representantes del "status quo", el "modelo" vigente hasta ese momento estaba "bien".

Advirtió que no se sorprendió por el hecho de que su propuesta se haya impuesto en las urnas: "Notábamos el hartazgo de la gente, el fracaso (de la política tradicional) era evidente".

Dura crítica al FMI

Milei acusó al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, de "tener mala intención manifiesta y no querer el bien para Argentina", en medio de la negociación de la deuda con el organismo.

"Hubo complicidad del Jefe de la Misión del FMI con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance del BCRA los puts de los bancos. La gente tiene que saber la verdad", denunció el mandatario.

"El FMI avala el desastre que hacía (Sergio) Massa, y a nosotros, que sobrecumplimos las metas, nos hace esto. ¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. A nosotros, que sobrecumplimos las metas, nos reprueban", agregó.

Palos al Banco Macro

Milei volvió a acusar al Banco Macro, con el que mantiene un enfrentamiento, de "crecer a la luz de hacer negocios con el Anses" durante la administración de ese organismo a cargo de Sergio Massa, excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

"Jorgito, si no te contamos cómo fue la historia en que tu papá hizo crecer al banco", expresó Milei, al dirigirse imaginariamente a Jorge Brito, titular de esa entidad.

Cristina no entiende

También cruzó a Cristina Kirchner y aseguró que la expresidenta critica sus políticas "porque no entiende lo que hice".

"Cristina no entiende lo que hice. Ella no sabe de economía. Y los economistas que la rodean, el desastre que le causaron a los argentinos es más que evidente", señaló.

Economistas burros

"Más allá de los economistas del kirchnerismo, que evidentemente son muy malos, te diría que la gran mayoría de los economistas en Argentina son unos burros, unos brutos y deberían devolver el título. Les tendrían que quitar el título porque ya no pasan ni la primera lección de economía", consideró.

Villarruel, Francia y un tuit polémico

El presidente se refirió a al relación con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, que tuvo un capítulo de escándalo tras el tuit ultranacionalista de la titular del Senado acusando a Francia de país "colonialista". Por ese posteo, Karina Milei tuvo que llegar hasta la embajada francesa en nuestro país para pedir disculpas ante el embajador galo.

Sobre el tema, Milei apuntó: “Yo puedo tener diferencias. Nosotros tenemos diferencias. ¿Cuál es el problema? Se arregló y seguimos para adelante. Y seguramente debe haber cosas que hago que no le deben gustar a ella. ¿Cuál es el problema? Pero en el 95% de las cosas pensamos las mismas cosas”.

De todas formas, aceptó que "No fue un tuit feliz" y remarcó que "las cuestiones deportivas se arreglan en el plano deportivo".

Mauricio Macri, el sembrador

Milei también se refirió a su vínculo con Mauricio Macri, en medio de las especulaciones por la salida de Julio Garro de la Subsecretaría de Deportes y el desplante que habría acusado el ex presidente en la firma del Pacto de Mayo que se realizó en Tucumán. “Esta semana tuve intensiones de hablar con él pero me pasaron varias cosas. Hubiera querido hablar con él”, aclaró.

“Mauricio Macri sembró la primera semilla del cambio y la segunda la sembró José Luis Espert con el liberalismo. Eso dio su frutos y se llama La Libertad Avanza. Creer que soy el que inventó la rueda es una mentira”, agregó.

Además, el presidente recordó: “Tuve la mayor exposición mediática durante el gobierno de Macri. Cómo no le voy a reconocer que sembró la primera semilla. Después salió mal porque se rodeó de gente que no estaba de acuerdo con sus ideas y la sociedad no estaba tan madura para recibir esas ideas”.

Diputados y genocidas

Milei también respondió sobre la visita de un grupo de diputados nacionales de su espacio a represores presos por delitos de Lesa humanidad: "Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto", señaló.

Milei, que reconoció que él "no lo hubiera hecho", insistió en que "en este espacio tenemos libertad. Qué libertad tendrían, si hacen lo que yo les digo".

