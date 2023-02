Inédito: sonoro cruce entre los hermanos Nancy y Alfredo Avelín por el rol de la Cruzada

Los memoriosos del espacio no recuerdan un momento en toda la historia de la Cruzada Renovadora en que se produjera algún fuerte cruce público entre los hermanos Avelín Nollens, o entre ellos y su padre ex gobernador. Pero e l comunicado firmado por Nancy en las últimas horas del lunes alcanzó ese clima como consecuencia de las negociaciones en el espacio opositor sanjuanino.

Allí, la ex senadora salió a sentar posición personal indicando que “siempre he creído necesario agotar todos los esfuerzos para unir en un solo frente común –no en dos o más- a todas las fuerzas de la oposición”. Claramente en el sentido inverso a las acciones de su propio hermano Alfredo, quien el mismo día había impulsado ante la Convención de la Cruzada Renovadora firmar la conformación de un frente junto a otros partidos por separado del frente que encabeza Marcelo Orrego.

Hasta este jueves hay tiempo para inscribir alianzas para las elecciones del 14 de mayo, y por eso se han precipitado las negociaciones contra reloj. Hasta acá, el frente de Juntos por el Cambio (rebautizado Cambia San Juan) viene armado un espacio mayoritario con Orrego y Fabián Martín a la cabeza, pero conformado además por el PRO, la UCR, el bloquismo disidente, Dignidad Ciudadana, entre otros. Con la referencia nacional de Juntos por el Cambio, lógico.

Con ellos vienen coqueteando desde hace tiempo los partidos opositores que en la última elección fueron por separado bajo el rótulo de Consenso Ischigualasto, integrados por ADN y la Cruzada, entre otros y bajo el cobijo de Javiel Milei a nivel nacional. Pero esas negociaciones no llegaron a buen puerto hasta ahora –hay tiempo hasta el último minuto-, y este último espacio comenzó a tomar forma nuevamente por separado de JxC.

Algunas figuras de aquella coalición opositora que en la última elección a fines del 2021 se alzó con el 9% de los votos provinciales ya se apartaron del armado para el 2023 con el argumento de que prefieren una oposición unida. En primer lugar lo hizo Marcelo Arancibia, entonces candidato a diputado por Ischigualasto, quien será candidato a gobernador por Cambia San Juan, y también Martín Turcumán prefiere unir a todos y no será de la partida como candidato, aunque en su caso sin plantarse públicamente.

El armado de dos fuerzas opositoras también fue lo que disparó el sonoro contrapunto entre los hermanos. Porque Alfredo en persona fue quien encabezó la adhesión de la Cruzada al grupo de ADN y los partidos libertarios que marchan por separado y se inscribirá antes del vencimiento del plazo, según anticipan. Y su hermana Nancy no se demoró ni un día para atacar de manera frontal esa decisión de Alfredo.

El comunicado completo

“San Juan enfrenta una elección provincial bisagra. Siempre he creído necesario agotar los esfuerzos para unir en un solo frente común -no en dos o más- a todas las fuerzas opositoras, respetando sus matices diferenciales, pero unidos para enfrentar al oficialismo gobernante que pretende perpetuarse en el poder. Pero lamentablemente esta unión aún no se está logrando. En lo personal continuaré propiciando la necesidad de un solo frente que reúna a la totalidad de las fuerzas opositoras”.

Lejos de lograrse esa unidad de postula Nancy, los caminos aparecen cada vez más bifurcados. Con el ingrediente de que su hermano aparece en la otra vereda, lo que encuentra a los hermanos Avelín encuadrados por primera vez en visiones políticas diferentes.

Habrá que ver si la ruptura se concreta formalmente, lo que ocurriría claramente si Alfredo no desiste de inscribir a la Cruzada en el frente provincial de Milei. Algo que no tiene pinta de ocurrir, aunque en los cierres de plazos electorales siempre hay margen para movimientos de última hora.

Puede ocurrir que tampoco exista una ruptura, sino que la propia Nancy se automargine de la campaña, al haberse mostrado públicamente en discordia con la decisión de su hermano y su partido. O puede ser que entre el plazo del cierre de alianzas –lo que opera este jueves- y el de candidaturas –que opera el 15 de marzo-, Nancy recapacite y decida apoyar de igual manera.

No es un dato menor ese porque Nancy es la principal figura electoral de la Cruzada, la que más puede traccionar votos en el espacio. Por lo tanto, una eventual salida de escena suya puede ocasionar una pérdida de posibilidades no sólo para su partido sino para todo el espacio que se va configurando como alternativa opositora a la que encabeza Marcelo Orrego.