¿Habrá sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados de San Juan?

Por ahora en la Cámara de Diputados de San Juan no se anticipa actividad en el recinto, es decir, no está previsto que se convoque a una sesión extraordinaria y la idea es comenzar a sesionar en el período de sesiones ordinarias, que será desde el 3 de abril. Así lo informaron fuentes legislativas a Tiempo de San Juan.

La nueva composición de la Cámara de Diputados, es decir, los legisladores y legisladoras más las autoridades que asumieron el 10 de diciembre, ya se estrenaron en sus bancas. Se hizo una sesión preparatoria y dos extraordinarias. Ahora, informaron fuentes parlamentarias, si bien quedaron algunos temas pendientes, no son de suma urgencia como para convocar a una extraordinaria. No obstante, aclararon que no está fuera de las posibilidades en las semanas que quedan hasta abril. Es decir que es un panorama "por ahora" el que dice que se sesionará directamente el 3 de abril, cuando se prevé que en el inicio de periodo ordinario, el gobernador Marcelo Orrego dé su primer discurso ante los diputados y hacia todos los sanjuaninos y sanjuaninas en ocasión de dejar inaugurado el ciclo.