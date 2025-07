Hablan de despidos en las empresas que el ex ministro nacional Juan Manzur tiene en San Juan

El actual senador y ex gobernador de Tucumán, Juan Manzur , es conocido en San Juan por haber sido ministro nacional y a la vez por ser propietario de importantes emprendimientos agrícolas en la provincia. Ahora, desde la delegación del gremio UATRE local denunciaron despidos y otras situaciones de conflictos laborales en esas empresas.

Miguel Agüero, delegado de UATRE San Juan aseguró que "hay trabajadores despedidos en distintos puntos de la provincia, más precisamente en las empresas San Juan de los Olivos y Tío Yamil. "Esta empresa, que como dueño lo tiene a Juan Manzur, el exgobernador de Tucumán, y empeorando aún más la situación, recién el día viernes a última hora, ha pagado el sueldo, pero no así el aguinaldo de los trabajadores y tampoco ha pagado liquidaciones a aquellos trabajadores que han sido despedidos".

Dijo que son alrededor de 30 personas las que fueron despedidas y "por lo que trasciende, en el transcurso de semana habría más gente despedida. Sumado al malestar que ya viene creciendo desde octubre, el año pasado, estas empresas con la demora salarial, nos encontramos con este escenario, donde sabemos que en Pocito hay alrededor de 25 compañeras que han cumplido con el contrato y han sido cesanteadas, porque ellos tienen un vivero ahí en Pocito, entonces lamentablemente estas compañeras también han quedado sin trabajo".

En total son 55 personas que quedaron recientemente sin trabajo a las que en los emprendimientos de Manzur le deben salarios e indemnización, afirmó Agüero.

El gremialista sostuvo, en diálogo con Radio Sarmiento este lunes, que "aquí hay un tema, porque esta empresa sigue comprando propiedades en la provincia, entonces esto agrava aún una situación".

Y afirmó que se ha hecho una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo: "este expediente empezó en marzo y hasta la fecha la Subsecretaría de Trabajo de la provincia también no le ha encontrado la vuelta a esta situación con estas dos empresas".

Ambas empresas son "del mismo grupo, también de las fincas agropecuarias y agrícolas que tiene en La Rioja, que están en la misma situación".

De acuerdo al sindicalista, Manzur "en este momento tiene propiedades en cinco departamentos de la provincia de San Juan y según lo trascendido habría comprado un nuevo campo en el departamento de Zonda. Estaríamos hablando que tiene propiedades en Jáchal, Valle Fértil, Ullum, Sarmiento, Rawson y Pocito. Y con las novedades que me han llegado a mí, también habría comprado un terreno importante en Zonda, sumado a dos propiedades más ahí en Ullum. Entonces, es un tema serio. Una empresa que está tan deshumanizada, incluso por los mismos contadores de la provincia de San Juan, que están pasando este tipo de situaciones. Donde no se reconoce el parte de enfermo a los trabajadores, donde por llegar a 15 minutos te suspenden por tres o cuatro días".

Sobre los motivos que esgrime la patronal, aseguró que "lo que ellos dicen es por una reestructuración de las empresas. Entonces, ellos están, según ellos, obligados a despedir los trabajadores o no dan con el perfil que ellos necesitan dentro de la empresa. Entonces, se ve aparejado toda esta situación con este desmanejo. Porque vemos, por ejemplo, en las plantas de procesamiento de la aceituna, hace un par de meses atrás, dejaron sin trabajo a 13 compañeras y compañeros allí en Ullum. Al poco tiempo contrataron. También se viene dando con esta modalidad perversa que propone esta nueva Ley Bases que va a profundizar la precarización de la mano de obra en todo el país".

¿Denuncia en la Justicia?

Agüero afirmó que "si entre hoy día lunes y mañana no aparecen las soluciones para los trabajadores, tomaremos medidas y haremos denuncias a la Justicia como corresponde, ya que no encontramos respuestas de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia".

Enfatizó que "nosotros ponemos la capacidad laboral a disposición de la empresa y no podemos estar 15, 20 días esperando que nos paguen el salario. Esto ya roza otro tipo de situaciones, porque el trabajo nuestro, el salario nuestro del trabajador rural, se transforma en alimento básico, no es para irnos de vacaciones a Miami. Si esta gente no tiene en cuenta que hay chicos, hay mujeres embarazadas dentro de ese numeroso plantel que ellos tienen y tienen necesidades básicas, entonces nosotros vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar".

Sobre la denuncia en la Justicia, remarcó que "he estado hablando con los letrados nuestros e incluso se puede llegar a hacerles una denuncia penal por trata. Porque nosotros ponemos nuestra capacidad laboral a disposición de la empresa, pero la empresa no paga el sueldo. Vamos a cubrir todas las posibilidades que están a nuestro alcance y vamos a hacer todo lo que esté dentro de la ley, fuera de la ley, y nada dentro de la ley todo. Pero nosotros no podemos estar soportando y esperando de 15 a 20 días que nos paguen el sueldo".

Sobre Manzur

El médico y político Juan Luis Manzur actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Tucumán desde 2023 y hasta 2027.

Ejerció como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023, bajo la presidencia de Alberto Fernández y como gobernador de la provincia de Tucumán, desde octubre de 2015 hasta octubre de 2023; estando en uso de licencia tras asumir la jefatura de Gabinete. Fue ministro de Salud de la Nación de 2009 a 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández.

Está casado con la sanjuanina Sandra Mattar Sabio.