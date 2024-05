Guillermo Francos habló como jefe de Gabinete: quién lo reemplazaría y un Milei que "no entiende de política"

Este no es un detalle menor si se tiene en cuenta su rol durante el debate de la Ley Ómnibus a principio de año y del tratamiento de su “hermana menor”, la Ley Bases; los acuerdos con gobernadores y la presencia en cada reunión que hubo en comisiones, siendo una de las caras visibles y con más peso que presentaba el oficialismo en el Congreso.

Si bien aseguró que el fuerte de Milei no es el dialogo con los sectores detractores, “confía” en poder ocupar él ese lugar. “Ese es el rol que me ha asignado a mí. Yo con el Presidente me llevo bien, no quiere decir que me lleve bien en todo. Puede haber diferencias, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda el Presidente, como en cualquier sistema democrático y republicano como el argentino”, precisó.

Sobre la salida de Posse, que terminó de confirmarse anoche, Francos precisó que la situación era “insostenible”. “A esta altura era lo más aconsejable, para terminar con las especulaciones. Como señaló, él sigue dispuesto a colaborar y participar de este espacio político”

Cabe aclarar que Francos no dejará de lado su cargo en el Ministerio del Interior, al menos no por ahora.

En la misma comunicación Francos desplegó elogios hacia José Rolandini, quien era el número dos de Posse, por lo que se puede presumir que continuará en el equipo, aunque adelantó que se analizarán los funcionarios detallando que “algunos cargos seguramente continuarán y otros cambiarán”.

Pese a la continuidad del alfil libertario en el Interior, consideró la llegada al Gabinete de Federico Sturzenegger, detallándola como importante, pero por el momento no hay nada confirmado. Sin duda serán definiciones que irán tomando forma en las próximas horas.