Gremios docentes afinan los pedidos de cara a una nueva paritaria

Arrancando julio trascendió que la próxima semana estaría llevándose a cabo la convocatoria de parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía a los gremios docentes en el marco de una nueva negociación paritaria. Si bien no está confirmado el día, los distintos espacios que nuclean a los docentes están trabajando en las peticiones que llevarán a la mesa de dialogo, donde el salario es un punto más que crucial en el debate.

“Tenemos que recomponer el salario. La recomposición salarial significa estar por encima de la inflación y espero que lo logremos. Hoy un docente que se inicial está ganando 400.000, y estamos 12 puntos por debajo de la inflación”, comentó a Tiempo de San Juan Daniel Quiroga, secretario general de AMET, uno de los gremios que se sienta en la mesa de paritarias.

Haciendo mención sobre el mismo tema se expresó en horas de la mañana Karina Navarro, secretaria general de UDA, quien en los micrófonos de radio Sarmiento señaló que el salario docente no logra los valores que consideran, debería tener. “El estimativo para un docente que recién comienza debería ser de $600.000 y creo que me quedo corta. Hemos perdido más del 50% que quedó pendiente la deuda de diciembre. Ese acumulativo no es real, porque es el aumento a enero”, señaló.

Pese a las intenciones de los gremios, la negociación con sus propuestas y contrapropuestas se verá sobre la mesa de debate, que podría concretarse la próxima semana. De manera extraoficial trascendió que podría ser el 10 de julio, pero tanto Navarro como Quiroga aseguraron que no han sido notificados de manera oficial al respecto.

Pago al día a docentes ingresantes, una deuda de vieja data que vuelve a la escena

Uno de los temas que formará parte de la discusión paritaria y por la cual tanto Quiroga como Navarro han enfatizado en no dejarlo pasar es la demora que registran los docentes que ingresan al sistema a la hora de cobrar sus sueldos.

“Cada vez que un docente toma horas o un cargo, cobra después de cuatro o cinco meses. Esto es histórico en San Juan y no se resuelve”, detalló el secretario de AMET.

Para Quiroga la forma de solucionarlo es analizar cada etapa del proceso de designación como también la capacitación de quienes están detrás de la parte administrativa para evitar errores y demoras, ya que esta situación perjudica no solo el aspecto financiero del docente que trabaja sin cobrar por varios meses, sino que además durante ese tiempo no cuenta con cobertura de obra social ni con ART, ya que de acuerdo a lo que explicado por el gremialista, los docentes no figuran en el sistema hasta que no se finalice con los tramites. “Están desprotegidos y son cuestiones que hay que resolver”, aseguró.

Por su parte Navarro fue un poco más allá y aseguró que, así como este gobierno ha decidió tomar la postura de “día trabajado, día pagado”, tras los paros realizados por los gremios docentes este año, la misma política deberían implementar en el caso de los docentes que ingresan al sistema de educación pública.

“Instamos al Gobierno agilizar este tema por medio de la vía administrativa. Si la nota que presentamos no tiene respuesta accionaremos por vía judicial, para que los expedientes sean ejecutados y pagados, porque los docentes actualmente si toman un cargo en marzo, es junio y aun no cobran. En cualquier repartición uno cobra cuando ingresa a trabajar, entonces el circuito administrativo es lento, y eso se solicitó. Los docentes tienen que salir por las redes evidenciando esta situación. Son más de 20.000 situaciones donde no se paga el reconocimiento de servicio”, sentenció.

Y continuó: “La intencionalidad es llegar a la Justicia si no tenemos respuesta, porque no es de ahora, es de siempre. Esta es una situación laboral, donde uno se pasa seis o siete meses donde no se cobra, y si se actualiza el salario, tarda un mes más el expediente, cuando en general se paga a mes vencido. Es una situación complicada”.

Si bien no es un problema actual, como han evidenciado los secretarios generales de UDA y AMET, la intención es poder avanzar con el objetivo de ponerle fin a la burocracia que afecta el bolsillo de los docentes sanjuaninos.