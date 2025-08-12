Gioja tanteó a otro intendente justicialista para las legislativas

El acto de lanzamiento del frente Fuerza San Juan sirvió como una caldera de versiones y trascendidos. La intención de dos intendentes de candidatearse a diputados nacionales sonó con fuerza. ¿Quiénes? Los caciques justicialistas de Pocito y Caucete, Fabián Aballay y Romina Rosas, quedaron en el centro de la escena. Una fuente calificada informó que el exgobernador José Luis Gioja tomó el guante y envió a un grupo de emisarios a reunirse con el pocitano. ¿Qué respondió?

Gioja ya tuvo la idea de postular a una intendenta del peronismo para las legislativas. Los operadores del giojismo deslizaron que la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, podía ser la candidata a diputada nacional en segundo término, detrás de la figura del tres veces gobernador.

En la cabeza de los operadores de Gioja estuvo la posibilidad de una candidatura testimonial de Rodríguez que generase expectativas en Chimbas, uno de los bastiones del peronismo, para hacer una buena elección en el departamento. No es una movida novedosa.

Recientemente, en la provincia de Buenos Aires, numerosos intendentes se postularon como senadores y diputados provinciales en la búsqueda de garantizar una buena performance electoral. Además, en el giojismo lo pensaron como una maniobra en espejo si el oficialismo fuese con Juan José Orrego, de Santa Lucía, a la cabeza. Quizá hubiese sido una buena idea, pero no cuajó.

La dirigente de Chimbas negó cualquier tipo de posibilidad. "Me sorprende sobremanera la noticia, no estoy al tanto. No he tenido ninguna conversación, jamás pasó por mi mente, por lo tanto, un análisis sobre esa postulación es nulo", dijo al portal digital La Mecha.

Gioja volvió a la carga y tanteó al pocitano Aballay que, aunque se llama Fabián, la militancia conoce como Fabio. No lo hizo él mismo, sino que envió a emisarios con el mensaje. Así lo afirmó un hombre que está en contacto permanente con el exgobernador. La charla sucedió el lunes a la noche. ¿Gioja quiere al intendente como primer candidato a diputado nacional? Hubo una propuesta informal en esa línea. Pero la intención real es otra.

Según dijeron las fuentes, Gioja busca establecer una relación de cercanía con el jefe comunal más cercano al senador Sergio Uñac. Luego, cerciorarse sobre la posición respecto a una eventual candidatura del exintendente de San Martín, Cristian Andino, del uñaquismo. El pocitano por ahora permaneció neutral en el juego de las candidaturas. Aparentemente no está convencido de Andino. De momento, no hizo declaraciones ni tampoco invitó al sanmartiniano a algún evento departamental, como sí hicieron David Domínguez (Ullum), Daniel Banega (9 de Julio), Rodolfo Jalife (25 de Mayo) y Sebastián Carbajal (Calingasta).

El giojismo evalúa que Aballay puede jugar para el exgobernador a cambio de una propuesta más ambiciosa para el 2027. "Andino le puede ofrecer nada porque quiere ser él el candidato en el 27", dijeron desde el entorno de Gioja. Sin embargo, el pocitano no habría respondido de manera concluyente. Sería otro desaire de un jefe comunal al exgobernador, pese a que las segundas líneas del municipio sembraron que quería ir en la lista de las legislativas. Hay tiempo hasta el 17 de agosto a las 23.59, fecha y hora límite para la presentación de candidatos ante la Justicia Electoral.