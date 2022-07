García pidió la renuncia del director del área de Juventud de Rawson y ya tiene reemplazante

Este viernes se produjo de salida de otro funcionario de la Municipalidad de Rawson. Hecho que refleja que hay inquietud política en el departamento. Esta vez, es el director de área de Juventud , Gaspard Raed, quien no formará más parte del equipo.

Según trascendió, esto ocurrió por diferencias de rumbos. El intendente Rubén García no estaba conforme con la gestión del joven. No sólo en los institucional, sino también en el trabajo político.

García le pidió la renuncia y Raed aceptó. No obstante, no se fue solo. De acuerdo a declaraciones que dio a Diario Huarpe, el resto del equipo que integra el área también renunció.

Sin embargo, el jefe comunal lo desmintió: “El único cambio que se hizo fue el de Raed luego que yo decidiera darle otro rumbo al Área de Juventud”. Al tiempo que informó que el resto de los jóvenes que acompañaban a Raed no eran parte de la estructura municipal y no estaban contratados. Ergo, interpreta que no hay renuncia.

En el cargo vacante asumirá Melisa Guzmán, parte del armado del intendente. Una alfil en la puja contra el giojismo que se desenvuelve en el distrito. Anteriormente, había renunciado el ahora ex secretario de Servicios, Elías Robert, que eligió irse y buscar nuevos caminos en el Frente Renovador sanjuanino, de Franco Aranda.