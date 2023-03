Fuertes cruces entre un ministro y un intendente en medio de la campaña del Sur sanjuanino

No se quedó en esa frase el ministro y le dedicó un análisis más extenso: "Faltó calle, el cara a cara con la gente. Me parece que faltó planificar un rumbo. Si esperamos que la provincia nos lleve todo". Agregó un elogio a Sergio Uñac, quien "creó una ley de coparticipación para que los departamentos planifiquen". Y criticó al intendente: "Creo que Sarmiento podría haber tenido otro ritmo".

Además, el ex intendente sarmientino evaluó que "los puentes no llegan solos, los caminos no llegan solos, las viviendas no llegan solas y las escuelas no llegan solas. Entonces, en cuestión de gestión se debe ayudar al gobernador para que todo se haga".

A la par, afirmó que Sarmiento ha tenido un gran crecimiento "que debe sostenerse" y que el departamento "es un gran polo de producción de vinos de alta gama, olivícola y caleros y eso hay que reforzar. Hay llevar más carreras universitarias a nuestro departamento. Hay que incorporar a más profesionales al municipio. Ahora tenemos que pensar en lo urbanístico, como en Pedernal, Los Berros y Media Agua, ya no podemos improvisar en ciertos temas", postuló.

Hensel suena cada vez más fuerte para candidatearse en la comuna, donde dio sus primeros pasos en la política y donde Martín no puede repetir pero suena su hija para postularse. "Uñac nos pidió que trabajemos en nuestro territorio. Si a uno le piden que vuelva a su casa y yo con gusto diría que sí porque uno siempre quiere volver a casa. Pero también me lo tendría que pedir la gente. Si bien la campaña empieza en abril, falta poco pero también falta mucho", aseguró.

La respuesta de "Cacho"

El intendente "Cacho" Martín, que fue secretario de Gobierno durante las últimas gestiones de Hensel en Sarmiento y luego lo sucedió, salió al cruce de los dichos del ministro. También en declaraciones a Radio Sarmiento, expresó sobre Hensel que "dijo que estuvo siete años pensando en los sarmientinos y no vino nunca". Además, destacó que ningún "necio puede negar la realidad".

El intendente remarcó que "planifiqué un cementerio con cierre y obras de ampliación, con 500 nichos disponibles de 1.250; planifiqué una plaza, porque en la que dejó él había revenición y no se podía plantar nada. He planificado una avenida nueva y un sector comercial. Con el Gobernador planificamos una obra de cloacas porque en 16 años no se pudo hacer, más allá del costo político que sabía que me iba a significar. Planifiqué polideportivos en todos los distritos y salas velatorias en Los Berros".

Martín concluyó: "pasamos una pandemia, un terremoto y lluvias. En Sarmiento tienen que ser hechos y no palabras. Me llevaría tiempo decir las cosas que no hizo y que yo terminé. En política se propone, no se habla mal de un compañero, tratando de pisotearlo para lograr votos".