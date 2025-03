Fabián Martín, sobre una alianza con Milei: "El requisito sine qua non es que el primer candidato sea nuestro"

El Vice, que no descartó la idea de trabajar en conjunto, hizo hincapié en que no se trata solo de un acuerdo electoral, sino de un entendimiento político más amplio. "Si vamos juntos, tenemos la inmensa posibilidad de no dividirnos, de algo tan elemental en la política", agregó, "es un electorado muy parecido. Pero para eso también ambas partes tenemos que estar de acuerdo, no tiene que ser un mero acuerdo electoral sino que haya otros propósitos".

Aunque no se ha establecido una mesa formal de negociación, Martín expresó que el diálogo es abierto de parte del Gobierno que encabeza Marcelo Orrego, y que la situación política nacional, especialmente el rol del PRO, podría ser determinante en el futuro de esta posible alianza. "Va a depender mucho de lo que pase a nivel nacional con el PRO. Nosotros hemos apoyado muchas de las políticas del Presidente", dijo.

¿Es difícil hablar con el mileísmo? "Es un poco complejo, porque generalizar y decir que todos son casta y todos son malos no es cierto. Cuando uno generaliza, está cometiendo un error. Yo entiendo que el mileísmo pretende formar cuadros propios y está muy bien, pero nosotros tenemos un arduo trabajo político". En ese sentido, marcó que todavía no habló en términos electorales con el Gobernador, "pero estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo, pero un requisito sine qua non: el primer candidato es nuestro. Podemos mezclar, hacer listas conjuntas, pero el primer eslabón es nuestro, la primera candidatura es nuestra".

Ante este escenario, Martín habló de la relación con el representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, el principal armador libertario. "Lo conozco a Peluc desde hace mucho tiempo, y esto es como el deporte. En la cancha vienen los roces y los empujones, pero termina el partido y después vamos y tomamos una Coca. Yo con José tengo un buen diálogo, una buena relación, y él con Roberto Basualdo se tienen mucho aprecio. No es un problema, José Peluc. No digo que sea imposible, pero tampoco será una tarea fácil, por lo que yo veo", explicó.

Asimismo, el dirigente de Producción y Trabajo planteó la falta de reciprocidad del Gobierno de Milei con el orreguismo. "No existe la reciprocidad, ni con nosotros ni con los que a nivel nacional le permiten mantener los votos. Todo el bloque del PRO, todos los que somos o fuimos de Juntos por el Cambio, estamos apoyando las iniciativas del Presidente porque entendemos que es un cambio de época, pero también tenemos que sentirnos reconocidos. Estamos dispuestos a apoyar, a ponerle el hombro, pero también debemos ser escuchados, ser valorados, y sentirnos parte", manifestó.

En esa línea, puso sobre la mesa el principal punto de diferencia con el Presidente: la falta de obra pública, que Orrego sostuvo en San Juan. "La obra pública, si hace ruido o no, no significa que haya que pararla. ¿Quién va a construir las escuelas, los hospitales, las rutas? Hay un montón de cosas necesarias, y la obra pública no se puede erradicar. Hay que poner más controles, mejorar el sistema, pero no se puede erradicar. Además, genera muchos puestos de trabajo", expresó. Y aseguró que el Gobernador "está saliendo a ofrecer San Juan al mundo", pero que luego "vienen los empresarios y no tenemos infraestructura".

La gestión provincial, ante las legislativas

"En cada elección, quienes tenemos gestión, plebiscitamos. Se pone en juego el modelo que queremos para la Argentina. Sabemos que no queremos volver al pasado. Esto que hoy vivimos no surgió el 10 de diciembre; viene desde hace mucho tiempo. Por eso me sorprende que una ex presidenta o un ex candidato a presidente salgan a manifestarse cuando no tienen la autoridad moral para hacerlo, ya que dejaron al país en situación extrema. Pero sabemos también que hay que construir".

La expectativa sobre el inicio de sesiones y el cambio de sistema electoral

"Lo vamos a esperar al Gobernador para que dé los anuncios, que seguramente serán importantes. Estamos esperando con ansias. El año pasado nos dejó una tarea: cambiar el sistema electoral en San Juan. Queremos hacerlo lo antes posible, para las próximas elecciones. Lo ideal sería con un consenso generalizado, y si no lo tenemos, con el mayor consenso posible, donde opinen los partidos políticos. Estamos haciendo un trabajo arduo y queremos, a la brevedad, aprobarlo en dos, tres o cuatro meses. Es una tarea pendiente que queremos encaminar. El gobernador seguramente hará un recuento del año pasado y de lo que se pretende hacer".