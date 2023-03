Ex ministro reveló que Alberto Fernández estuvo a punto "de irse en helicóptero"

En su territorio se desarrolló este sábado último la cumbre de la militancia, donde se oyeron voces concordantes en el mismo sentido: la “proscripción de Cristina Kirchner”, y la necesidad de combatirla para que la vicepresidenta pueda acceder a la candidatura.

En una entrevista radial en AM 530, la Radio de las Madres, Ferraresi soltó una bomba analizando el momento que transitaba el gobierno de Alberto Fernández antes de la asunción de Sergio Massa, disparó: “Sergio (Massa) asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El Gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importantes y Sergio vino a poner un freno a eso".

"Habíamos llegado a 1.200 millones de dólares de reserva. Los famosos mercados de la Argentina son maravillosos...maneja más plata la quiniela que los mercados de la Argentina. En la quiniela se juega más plata de la que se juega en esa otra timba, pero se genera toda una psicosis y los precios aumentan", completó.

Ferraresi insistió con la necesidad de la candidatura de CFK, y lapidó las intenciones reeleccionistas del presidente: “Hoy no es natural que Alberto Fernández vaya de candidato, porque hay cosas que no las hemos resuelto. ¿Por qué te votan? Porque tienen expectativas. Si las expectativas las cumplís te vuelven a votar y si no las cumplís no te vuelven a votar. Hay un montón de temas que no se cumplieron".

“Hoy Cristina es la que sigue manteniendo la llama viva de un frente electoral. Hay mucho más kirchnerismo en la gente q en los dirigentes", analizó, y aseguró que si tiene que ir a una PASO “gana 99 a 1”.