Estalla otra interna en el gobierno, por la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema

Mauricio Macri, uno de los principales apoyos de Milei, no está de acuerdo con la postulación.“Es un error”, dijo semanas atrás cuando habló en La Boca, durante el relanzamiento del partido amarillo del cual es fundador.

“Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza. Me parece que la mayoría de mis senadores no va a votar el pliego, puede que haya alguno que sí”, amplió luego en un reportaje en LN+.

Tampoco en el radicalismo están de acuerdo con la elección de Lijo. Días atrás, el vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Luis Naidenoff, aseguró que la “candidatura de Lijo es una cachetada” para quienes votaron a Milei.

"Es un golpe bajo para los ciudadanos que pretenden que la Corte sea garante de justicia y transparencia y lejos de cualquier pacto simulado de impunidad", sostuvo el ex senador por la provincia de Formosa.

Y también de Formosa viene la resistencia más encendida a Lijo dentro de las filas libertarias. “Ariel Lijo no es idóneo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Este juez tiene el récord de dormir causas; con esos antecedentes no puede llegar a ese organismo”, dijo el senador libertario Francisco Paoltroni este lunes, en una actividad que organizó en la Cámara de Senadores.

El encuentro en el Senado se organizó apenas dos días antes de la cita prevista para este miércoles, cuando se realizará la audiencia pública con la presencia de Lijo ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

La postura de Paoltroni en contra de Lijo provocó la furia de un internauta que utiliza el nick John, y quien el periodista santiago Pagni sostiene que es Santiago Caputo, el poderoso asesor del presidente Milei. “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”, advierte una cuenta de X, en la que avisa que utilizará el poder en la nueva SIDE para "carpetear" el pasado del legislador.

"Caputo me pidió que vote como quiera pero que me calle. Le dije 'vos no entendés nada, yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez de la Corte'", explicó esta mañana Paoltroni en diálogo con radio Con Vos.“Siempre los cobardes se esconden detrás de cuentas falsas”, agregó el legislador.

“Es injustificable que personas que defienden los ideales de la libertad nos ataquen por ir en contra de la postulación del juez más cuestionado de la historia. Nuestro país necesita magistrados incorruptibles en la Corte Suprema para asegurar la seguridad jurídica. El juez Lijo favoreció la absolución de Insfrán en Formosa y es un garante de impunidad. Queremos una Argentina distinta”, respondió a su vez el senador formoseño al ataque en la red social.