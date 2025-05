Esperando el traspaso de PROCREAR, Orrego dijo que un funcionario clave de Milei quiere visitar San Juan

Marcelo Orrego viene hace meses aceitando relaciones con Lisandro Catalán , vicejefe de Gabinete del Interior, mano derecha de Guillermo Francos. En particular hay tratativas con el funcionario de Javier Milei para que Nación traspase el manejo a la provincia los dos complejos del Plan Procrear que quedaron uno muy avanzado y otro casi sin empezar, que podrían ser terminados con fondos priovinciales.

En San Juan hay dos barrios dentro de Procrear, ubicados en zonas top de la Capital que suman 352 techos para la clase media que nunca se entregaron: La Ramada, detrás de Don Bosco, con 249 unidades, que quedó en un 60% de avance; y La Nave, ubicado a metros del Centro Cívico, con 103 departamentos, que quedó en apenas un 15% de obra.

Como Nación no quiere más Procrear, surgió el interés de que San Juan lo maneje para que no queden en el abandono ambos proyectos y poder aprovechar estos techos, en medio de la masiva lista de inscriptos en el IPV. En el caso de San Juan no se preadjudicaron por sorteo las casas de Procrear (se construyeron en varias provincias), lo que es una ventaja a la hora de que Nación ceda las obras a la gestión local para que maneje a quién darle este beneficio.

"Hablé la semana pasada con Lisandro Catalán, son trámites que hay que esperar en cuanto a lo formal, firmar convenios y demás, y después de eso lo haremos público. Esperemos también que llegue, me encantaría que venga también Lisandro Catalán, él quiere venir a nuestra provincia, y además también lo vamos a aprovechar para que recorra otras obras", dijo este martes el mandatario provincial, en rueda de prensa durante la visita al departamento Rawson en el marco de un nuevo Operativo Integral.

0c3342b4-d58f-4910-beb9-9e8c31f7e1f0.jfif Así luce el barrio La Ramada, de Procrear en San Juan. Las obras no siguieron pero el complejo está siendo mantenido y cuidado por las empresas hasta que se reactive la obra.

El gobernador resaltó la reactivación de la obra pública en San Juan con fondos provinciales. Habló del plan de pavimentos firmado con los municipios en 2024 que está en marcha. "A mí me tocó asumir el año pasado en una situación donde había una necesidad de parte de todos, obviamente las provincias estábamos afectadas ante la obra pública que se había en ese momento parado, pudimos a algunas destrabarlas a nivel nacional, pero en definitiva la mayoría de la obra la hace el gobierno de la provincia de San Juan, por eso digo, yo no cuento con nada de los instrumentos que encontraban las administraciones pasadas".

Agregó que "logramos ejecutar un programa que está en marcha, que es el programa provincial de pavimentación urbana, donde el 100% de los recursos, algo que es inédito porque no se había desarrollado en la provincia de San Juan, el 100% de los recursos los pone la provincia, y son los municipios, por supuesto, los que van a definir, en definitiva, por las necesidades que tiene su vecino, a dónde pavimentar".

Y analizó que "en la administración del ingeniero Gioja, 80% lo ponía, en este caso el fondo de la soja, y el 20% lo ponía el municipio. Después, la administración pasada de Uñac puso el 50% la provincia y el 50% el municipio. Y a mí me tocó poner el 100% porque sé que en los momentos difíciles también que hay que colaborar. Por supuesto, esto ha sido, en esta oportunidad, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo y ahora es más, pero siempre el primer empujón es muy valioso".

Además, recordó que la refuncionalización y ensanche de Calle 5 está pronta a inaugurarse: "es una obra trascendental para la provincia, no solo para el departamento de Rawson, sino para Pocito y todos los departamentos aledaños", valoró.

Destacó las obras en marcha como la remodelación del Teatro Sarmiento que será este miércoles. "Está hermoso cómo ha quedado. Realmente se han hecho todo tipo de refacciones, recondicionamientos, hay que ir mañana a verlo, porque ha quedado realmente maravilloso, así que espero que les guste a los sanjuaninos", dijo el gobernador.