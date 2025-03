Entretelones del acuerdo entre choferes y empresarios de colectivos de San Juan para evitar el paro

Tras varias semanas de tensión y al borde de que UTA ejecutara un paro dejando por 48 horas sin servicio de colectivos a los sanjuaninos, la medida se desactivó. Antes de ese alivio, del gremio de los choferes se había declarado en estado de alerta por deudas salariales impagas, había hecho una retención de servicio nocturno durante el finde XXL sin acatar la conciliación obligatoria, por lo que la Subsecretaría de Trabajo de San Juan les aplicará una multa, a la par que los empresarios de ATAP venían pidiendo auxilio al Gobierno de San Juan porque no tenían recursos para pagar la mejora a los conductores, mientras que desde la parte oficial aseguraban que no había previstas ayudas estatales ni aumentar la tarifa del boleto. En la antesala del paro, hubo acuerdo. ¿Cómo se logró?

¿De dónde sacaron la plata? "En definitiva, el acuerdo se logró en cuatro cuotas, pero comenzando la primera en fecha 25 de abril. Ahora, descomprimiéndose eso, al menos para dar la posibilidad a las empresas de que se vayan programando para poder hacer frente a las cuotas. Y estamos con un acuerdo y el servicio de colectivos va a ser normal".

Sobre la suba del precio del boleto, Salvá aseguró que "el otorgamiento de tarifas no solucionaba el problema tampoco. Las empresas también necesitan un tiempo para restaurar fondos a través de tarifas y UTA quería cobrar el viernes. Entonces, era algo imposible para nosotros".

"La Provincia hace un esfuerzo importante para sostener un pasaje de colectivo bajo, con un precio razonable. Y con el pedido de UTA había venido inclusive el secretario de Interior del gremio a ver el conflicto en San Juan, que estuvo presente también cuando se llegó al acuerdo. Lo importante es que el servicio va a ser normal hoy y todos los días para adelante", analizó.

Una suba del boleto de colectivo sigue latente. Los empresarios se reunieron con el Gobierno hace un par de días y lo expresaron. "La posibilidad de un incremento tarifario está. Inclusive la provincia ya lo entiende igual que nosotros. El tema es el momento en el que la Secretaría de Transporte decida modificar las tarifas, pero tienen los números y saben que hay que actualizarlas. Lo han dicho públicamente ya desde hace un mes atrás", sostuvo el empresario.

Confirmó que por el momento las compensaciones "van a seguir igual". Se trata de los fondos que pone el Gobierno de San Juan para que se mantenga el precio del colectivo para los usuarios.

No obstante, Salvá habló una ayuda oficial: " Va a haber un pago por única vez en el mes en curso para pagar las nuevas escalas de febrero, que es lo que hay que afrontar ahora". Lo que puso el Gobierno son 280 millones de pesos, según confirmó el empresario a TIEMPO DE SAN JUAN.E informó que "lo que tuvimos que afrontar las empresas fue la diferencia de noviembre, diciembre, enero y viático de todo eso, que era una suma muy importante porque más o menos casi llegábamos a los 800 millones de pesos y es lo que ahora vamos a afrontar en estas cuatro cuotas. Nos hemos comprometido a pagar eso a partir de la primera cuota, en abril".

La recomposición salarial implica unos 500 mil pesos promedio por trabajador sumadas las cuatro cuotas, según dijo Salvá.

Para el empresario, este acuerdo salarial nacional se va aplicando de diferente manera en cada distrito. "De a poco van todas las provincias firmando acuerdos con las cámaras de cada jurisdicción. Ya hay varias provincias que han firmado acuerdos, según el secretario del Interior, prácticamente todas. No es la misma información que tenemos nosotros, pero sí tenemos ya los convenios de varias provincias que tienen firmado protocolos salariales a futuro".

Salvá dijo que dadas las circunstancias considera que no debería haber conflictos o amenazas de paro desde UTA por varios meses. "Eso no va a existir. No va a pasar. Nosotros lamentamos que haya pasado ahora, porque es tener en vilo a muchas personas que están pensando si van a poder hacer algo, gracias a Dios lo pudimos solucionar y ahora veremos de que esto no nos vuelva a pasar. Nosotros no queremos que pase. Hicimos todo lo que tuvimos que hacer para poder evitarlo".

Quejas contra Maldonado

Luego del acuerdo con ATAP, un sector de los choferes de UTA salió a pedir la renuncia de Héctor Maldonado y otros dirigentes de la conducción gremial, descontentos con lo pactado. Consideran que "el cargo les quedó grande" y que no representan los intereses de los trabajadores.