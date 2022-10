Emilio Mendoza se sube a una candidatura en Caucete: "Con la Ley de Lemas puede ser cualquiera"

Mendoza no solo es amigo de Massa, también dice que es amigo del presidente Alberto Fernández, a quien conoció cuando el mandatario estaba al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación, cargo que ejerció durante la gestión de Carlos Menem desde 1989 hasta 1995.

Sobre la decisión de enfrentarse a las urnas nuevamente en su departamento, el referente aportó sin vueltas: “Si me da, voy a ser”. Y al mismo tiempo, expresó su deseo de que sea por dentro del PJ más orgánico: “Con Aranda me llevo bien, fui muy amigo de su padre cuando fue Ministro de Economía. Pero mi deseo es ir por dentro del PJ más puro”.

Para Mendoza la aprobación del Sistema de Participación Abierta y Democrática es una oportunidad. “Con la Ley de Lemas cualquiera puede ser”, analizó y es en este tren en el que piensa subirse el ex intendente. El dirigente conoce a la perfección este sistema electoral con el que jugó en las elecciones de 1999, en la que terminó quedándose con el sillón municipal.

El caucetero le pegó a la gestión de la actual intendenta Romina Rosas. “Caucete está destruido, están reparando las cloacas desde hace 5 años, en mi gestión en seis meses se hicieron las cloacas. El lunes 17 de octubre es el aniversario de Caucete. Me siento muy caucetero, lo amo, espero que me inviten a los actos de conmemoración, pero no me invitan a los actos, quisiera ir”, cerró.