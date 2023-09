Elecciones 2023: ¿quién tiene la campaña más fácil?

El analista político Facundo Nejamkis coincidió con muchos colegas en cuanto a que “intuiciones, clima, e investigaciones” muestran un escenario posible de triunfo en primera vuelta para Javier Milei en las elecciones 2023 de octubre. Pero que no hay datos firmes que avalen esa teoría.

"Milei puede ganar en primera vuelta, pero no es que ganó por 20 puntos (la PASO). La elección salió 29,8% a 27,8 a 27, están todos apretados" , señaló el director de la consultora Opina Argentina.

En ese sentido, marcó diferencias con las elecciones de 2011 (ganó cristina Kirchner con el 54% de los votos contra 17% del segundo) y del 2019, donde a pesar de la remontada tras las PASO Mauricio Macri no pudo impedir el triunfo de Alberto Fernández (48% a 41%).

En cuanto al devenir de la campaña, Nejamkis ve más “cómodo” a Javier Milei que a Sergio Massa y a Patricia Bullrich, que tienen “incomodidades”.

image.png Facundo Nejamkis

La incomodidad de Massa radica en la génesis de su candidatura. Es el ministro de Economía de un país con 120% de inflación. En cuanto a Bullrich, la puja interna con Mauricio Macri (una vez pulverizada la imagen de Rodríguez Larreta) la pone en una situación difícil tras cada declaración amable del ex presidente para con el candidato libertario.

Como otra “incomodidad” de Bullrich podría citarse su participación en dos procesos ejecutivos, el de Fernando De La Rúa, interrumpido abruptamente en medio de una crisis profunda social, económica y política), y en el propio mauricio Macri, que no pudo ser reelecto.

Milei, en cambio, "no gobierna, nunca gobernó y al mismo tiempo es la figura única de su espacio, eso no le genera ataduras, puede decir lo que quiere”, sostuvo Nejamkis.

Para finalizar el analista dejó una incógnita: "La gente ya no voto en contra de Massa y Bullrich, sino en contra de Milei. Milei no sacó el 50% de los votos, sacó el 30. Así como hubo un 70% que votó en contra del Gobierno, hubo un 70% que no votó por Milei. La pregunta es, siendo Milei el centro, ¿qué va a votar ese 70%?”.