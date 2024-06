El voto de Uñac en el Senado: dos caminos, una elección y sus consecuencias

Era una decisión difícil la que tenía por delante el senador Sergio Uñac. Nunca hubo dudas sobre su rechazo al proyecto en general de la Ley Bases. Pero, por su definición pro minera y por la línea de acción de los tres diputados nacionales que le responden en el recinto, se esperaba un voto a favor del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). No pasó. El pocitano optó por no aprobar el capítulo. Decidió por perder ante el empresariado y el mercado minero para ganar puertas adentro del peronismo, que lo tiene jugando una interna con José Luis Gioja, que aún no terminan de resolver. El “Flaco” lo bancó en esta. También los sectores menos conservadores del partido. El chimbero Fabián Gramajo, con una declaración sugerente. Y Emilio Baistrocchi, cada vez más lejos.

Parece cosa de un pasado lejano, pero no. Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley Bases, los senadores del peronismo –que cuentan con 33 votos en el recinto- aspiraban a convencer cuatro voluntades más para que se cayera la iniciativa del presidente Milei. A medida que fueron pasando las semanas, el mileísmo logró sumar votos con política. El superministro Guillermo Francos hizo lo propio. Y la Libertad Avanza consiguió lo impensado después de ceder. Esta vez, no podían permitirse otra derrota por inflexibilidad dogmática.

El 12 de junio fue el Día D. La última jugada del peronismo para que se cayera la Ley Bases fue intentar no dar quórum. No lo logró. El radical Martín Lousteau cumplió con lo que anticipó en la red social X y posibilitó el tratamiento de la legislación, que terminó aprobándose. En el caso del RIGI, hubo sorpresa cuando Uñac decidió no apoyar el régimen. Hubo senadores peronistas que no votaron la general pero sí este apartado, tal es el caso de Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), quienes acompañaron la iniciativa del oficialismo. Pero el sanjuanino optó por el no. Decantó por dar una señal al arco peronista nacional y también local. No fue una decisión inconsulta sino que hubo sugerencias de su círculo más cercano.

Si Uñac votaba en contra de la Ley Bases en general y a favor del RIGI, generaba una herida con los compañeros de interbloque, la mayoría de corte más kirchnerista. Es más, se lo pudo ver durante los debates de comisión sentado al lado de Juliana Di Tullio. La decisión de acompañar la iniciativa lo alejaba de la potencia que implica integrar la bancada más poderosa en número dentro del Senado. Y también una herida hemorrágica con el giojismo, con el que pretende alcanzar un acuerdo de cara a las internas y a las elecciones legislativas del 2025.

Gioja respaldó la decisión de Uñac. Es más, el tres veces ex gobernador de San Juan dio a conocer su posición hasta en las redes, contraria al RIGI inclusive. En diálogo con Tiempo de San Juan calificó de “bueno” el voto del senador. “Me parece bien, es lo que había decidido el Congreso del partido, se aconsejó a los senadores votar en contra toda la Ley Bases. Lo hizo. Sigo sosteniendo que lo que se ha modificado no sirve”, declaró. También, dijo que si el voto de Uñac hubiera sido distinto “habría más crítica” de su lado y que el panorama hubiera sido “más complicado”.

En igual sentido se mostraron otros dirigentes. Sobre todo, los menos conservadores dentro del peronismo local. El ex senador Ruperto Godoy celebró el voto negativo. Así lo hizo también el Frente Grande, que tiene en la Cámara de Diputados local a Horacio Quiroga, aliado fiel del uñaquismo. La Cámpora festejó, también los integrantes de la JP y de Patria Grande. Desde este último espacio sienten que el pocitano “no cedió ante las presiones” mineras, en consonancia con los pareceres de Juan Grabois. Tampoco se quedaron atrás los intendentes peronistas de departamentos mineros (Jáchal y Calingasta).

Desde el gramajismo, una pata en el acuerdo que viene gestando el peronismo local, evitaron calificar el voto de Uñac. Es más, apuntaron textual a este medio: “Los que tienen que dar cuenta de sus actos son ellos, los responsables”. Los que acompañan al fundador del San Juan Te Quiero saben que no es oportuno para ellos mostrarse cercanos al uñaquismo. La disputa es con el pocitano y en menor medida con el giojismo. Saben que lograr un espacio de poder dentro del PJ vendrá de mostrarse como otra opción, como una tercera vía, emulando al general Perón.

Uno de los cuentos del Jorge Luis Borges se titula “El jardín de senderos que se bifurcan” y este parece ser una descripción propicia para el no retorno de la relación entre Uñac y Emilio Baistrocchi, quien supo ser uno de sus hombres de confianza. El divorcio fue doloroso. Y hoy parece que nada los une. Es más, el capitalino condenó el voto de su ex conductor y dijo que Hacemos San Juan está lejos de cualquier forma de pensamiento kirchnerista. “No estamos para poner palos en la rueda” a la gestión de Milei, añadió.

La interna en San Juan sacó -al menos públicamente- fumata blanca en la primera prueba de fuego, que fue la elección de la conducción de la Juventud Peronista. Tres dirigentes de tres espacios distintos (identificados con el uñaquismo, con el giojismo y con la Cámpora) ahora conducen a los jóvenes peronistas. Se viene la última disputa por la conducción del justicialismo. Este voto, con todo perdido a nivel nacional, es una señal. ¿Pacificará la vetusta disputa de poder con el giojismo?