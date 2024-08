El team Cocinero lanzó un bombazo para las elecciones del 2025

Este medio adelantó que Eduardo Carelli irá por la Facultad de Filosofía y que Antonio Molina jugará en la Facultad de Sociales. Ahora, se sumó a Esteban Fábregas, que buscará desbancar al oficialismo en la Facultad de Ingeniería, una unidad académica clave en que el dirigente es jefe del departamento de Química. En tanto, Alejandro Álvarez irá por la revancha en la Facultad de Arquitectura.

Además, Cocinero presentó públicamente la sociedad con el director General de Asuntos Legales de la Unsj, José Luis Miolano, más conocido como "El vikingo".

image.png

La semana pasada, el arquitecto opositor dio un durísimo diagnóstico de la realidad de la Universidad Nacional de San Juan. En el programa Off the record, Cocinero dijo que "la universidad está aplastada. Tiene un atraso de 30 años. No se ha ido renovando. No se ha ido aggiornando a los tiempos que vivimos. Le tenemos que sumar el tipo de pensamiento político muy partidizado".

Para Cocinero la partidización y la falta de transparencia "son dos cosas que nos han llevado a poner en crisis a la universidad. El lineamiento político partidario es kirchnerista. Hay que decirlo con nombre y apellido. Los lineamientos de la UNSJ son kirchneristas. Nosotros creemos que no debe ser así. Tenemos un planteo pluralista. Hay que tener un planteo abierto, no direccionado".