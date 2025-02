El senador de LLA San Juan respaldó a Milei y responsabilizó a los inversores

Olivera llamó a la prudencia y sostuvo que la gente "debe estar asesorada sobre dónde pone el dinero". Si bien reconoció la controversia generada, minimizó el impacto del tuit presidencial y rechazó la posibilidad de un juicio político contra Milei.

"El juicio político es un disparate, no creo que por un tuit se deba llegar a eso", aseguró el senador en Estación Claridad. Además, argumentó que la publicación no tuvo efectos en la economía: "No vi ninguna consecuencia en la gente porque esto no era para el inversor común. No aumentó el riesgo país ni los bonos argentinos bajaron".

La controversia decantó en la posiblidad de que se conforme una comisión investigadora en el Congreso. En ese sentido, Olivera manifestó que la Oficina Anticorrupción la encargada de investigar posibles irregularidades en el caso.