El Senado del amor: dos legisladores anti k confirmaron su romance

Naidenoff, viudo desde 2018, tras una tragedia doméstica que le costó no sólo la vida a su ex mujer, sino también a un hijo; y Losada, soltera desde que probó las mieles del triunfo electoral, ya no esconden su romance que sorprendió a propios y extraños.

Losada, ex periodista y ex modelo, de 48 años, terminó en diciembre una relación de 17 años, y estaba cerrada a nuevas experiencias. Pero afirman que la calidez del senador la convenció de darse otra oportunidad.

Las bromas abundan en los pasillos de la Cámara alta.

Muchos afirman que esto viene a desmontar la teoría sobre lo aburrido que son los radicales. Otros dicen que lograron convertir en amor el odio que profesan, indisimulado, por la titular del Senado, Cristina Kirchner.

Como sea, que sean felices y coman perdices ya que, como dicen que dice Naidenoff, “ella no lo sabe, pero se va a casar conmigo”.