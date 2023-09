El reto de Gildo Insfrán a sus funcionarios: "¿No pueden levantarse una hora más temprano?

Hoy, en un acto en Mojón de Fierro, promediando su mensaje, señaló: “Hablando de funcionarios, ¿ustedes saben que estuve diez minutos para llegar? Yo vine temprano, pero para no hacerles pasar vergüenza a muchos esperé hasta que lleguen. Y me puse a contar la cantidad de autos que me pasaron. Yo estaba ahí y empezaron a pasar autos, y ta ta ta”, comenzó Insfrán, con tono risueño, mientras hacía con la mano gestos de premura.