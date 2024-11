El peronismo de San Juan especula con una candidata de derecha para el 2025; y los libertarios esperan a Karina Milei

Finalizada, al menos en términos formales, la interna por la estructura peronista. El uñaquismo piensa en priorizar a los doce caciques departamentales y tabicar una eventual fuga a otro espacio. La semana pasada, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, profundizó la pelea con el diputado provincial Jorge Cipriano Castañeda, en contra del pedido de la plana mayor del partido para cesar con las hostilidades. Ni hablar que la caucetera Romina Rosas continúa disconforme por el acuerdo de unidad entre Uñac y Gioja, que enterró sus ambiciones de conducir el Partido Justicialista sanjuanino.

El miércoles, el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, uno de los pocos interlocutores directos que conserva el senador nacional, dio un mensaje contundente a través de este diario: "Las peleas nacionales fastidian a la dirigencia que no se siente representada en ese enfrentamiento innecesario". Quién quiera oír, qué oiga. "Es un error mirar para atrás, el peronismo sanjuanino debe transitar un solo camino que es el del futuro", añadió.

No obstante, Ibarra no deslizó la posibilidad de un giro a la derecha. Se limitó a hablar del futuro de forma reiterativa. "Queremos construir un peronismo renovado que solo tenga capacidad para mirar el futuro, discutir ideas y promover dirigentes muy capaces de interpretar el futuro", dijo. ¿El futuro dejó de estar a la izquierda? El peronismo no lo entendió así. La gran primaria que bocetaron para el 2025 es una demostración del amplio espectro de candidatos.

Los operadores del uñaquismo estiman que José Luis Gioja será candidato a diputado nacional por su espacio. Al mismo tiempo, impulsan al exintendente de San Martín, Cristian Andino, que sigue recorriendo la provincia con su participación en cuanta fiesta departamental haya. El sanmartiniano es la renovación generacional. También estará el fundador del San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo. Posiblemente, además, se sume el representante de Juan Grabois, el rawsino Eduardo Camus, que puede apuntar al voto de la izquierda popular que acompañó al exprecandidato a presidente en las elecciones del 2023.

Pero en esa primaria faltan aspectos significativos para la sociedad: una mujer y un representante del discurso más cercano a la derecha. Sobre todo en un momento de derechización internacional. ¿Por qué no buscar a una persona que una los dos factores? A priori, la ortodoxia peronista del Flaco Gioja podría ser suficiente. Pero la relación con el kirchnerismo es insoslayable. A Uñac le pasó lo mismo. Lejos está la militancia peronista de hacer esa broma tan popular en el 2017. "En la Casa de Gobierno está Mauricio, Sergio Mauricio", era la chanza del momento en referencia al segundo nombre del exgobernador a los buenos modales que tuvo con el expresidente Macri. ¿Andino? "Por toda su trayectoria política -Cristina- es hoy la figura más representativa que tenemos dentro de nuestro espacio político", dijo hace poco a Radio Sarmiento.

Por eso, fuentes calificadas indicaron que hay chances de una candidata con un discurso derechizado. Hay un nombre que suena de forma automática: la actual diputada nacional Fabiola Aubone. La exministra de Gobierno puede encabezar una boleta -ahora con la boleta única papel, el término correcto es "estar en el listado"- a retener su banca en la Cámara baja. Sin embargo, los armadores admitieron que carece de pregnancia en la militancia y que escasea en estructura. El otro nombre apareció como sugerencia, la diputada provincial Marisa López. Aunque presenta los mismos inconvenientes, tiene la ventaja de ser un cuadro técnico de la economía. Son especulaciones.

En la otra vereda, La Libertad Avanza en San Juan, también busca candidatos. Este diario ya publicó varias veces los nombres de Darío Peña, Martín Turcumán y Dino Minozzi. Pero el representante de Javier Milei, el diputado nacional José Peluc, continúa en proceso de conversaciones con empresarios y dirigentes. Un ejemplo: el hijo de Leopoldo Bravo (h), más conocido como Polito. Otro ejemplo: jóvenes del peronismo que esperan certezas para dar el salto. Mientras tanto, los libertarios esperan la visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El Jefe estará en San Juan a fines de este mes.

En la previa, La Libertad Avanza puso a jugar a una de sus espadas discursivas que calificaron como "de las más preparadas". El secretario del partido LLA San Juan, colaborador de Fernando Patinella en la Legislatura y parte del riñón de Peluc, Esteban Elizondo, participó del Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Tuvo una dura consideración respecto a los 20 años de peronismo en la provincia. Habló "de la falsa dicotomía entre oficialismo y oposición" en referencia a la relación entre Gioja y Roberto Basualdo. También afirmó: "Tenemos un objetivo muy claro: ser gobierno de la provincia. Hemos avanzado mucho en ese sentido".