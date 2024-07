El gobierno quiere renombrar el gasoducto Néstor Kirchner: ¿Cómo se llamaría?

“Semejante obra, que posee una trascendencia estratégica fundamental para el país, debe reflejar el espíritu que anida en el corazón de cada argentino y que se encuentra expresado en diversos hechos de la historia. Fuimos y somos una Nación que no conquistó, sino que liberó a naciones hermanas; moldeamos nuestra Carta Magna –entre otras fuentes- sobre las ‘Bases’ de un gran pensador de la libertad como es el caso de Juan Bautista Alberdi. Y más recientemente, los argentinos nos hemos levantado cívicamente a través de las urnas para pedir por más libertad para respetar el proyecto de vida y la propiedad del prójimo vapuleados por tantos años de populismo”, subraya el proyecto.

“En lo que se refiere a la obra pública, durante los 12 años entre las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, existió un robo estimado en más de U$S 10.000.000.000 sobre un total de 52 contratos viales por U$S 46.000.000.000, pudiendo ascender incluso a la cifra de U$S 84.000.000.000 robados, por otras obras efectuadas. No en vano durante el año 2022, la ex vicepresidente y dos veces presidente de la Nación, fue condenada a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta del Estado durante los mandatos continuados entre su gestión y el de su extinto esposo”, destacó la diputada.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que transporta gas desde Vaca Muerta hasta Buenos Aires, celebró su primer aniversario el 9 de julio. Desde su inauguración, esta obra ha permitido un ahorro de USD 3.600 millones en divisas por importaciones, ha mejorado la balanza energética, reducido los costos internos y contribuido a la disminución del gasto estatal en subsidios a las tarifas.

Este gasoducto, que fue inaugurado durante el último año del gobierno kirchnerista, operaba a la mitad de su capacidad debido al retraso en la construcción de tres plantas compresoras que debían estar operativas este invierno, temporada de alto consumo de gas, lo que causó cortes de suministro.

Recientemente, una de estas plantas, la de Tratayen (Neuquén), comenzó a funcionar esta semana, lo que aumentará la capacidad del ducto y generará un ahorro adicional de USD 350 millones al año.

Las obras del proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) fueron financiadas por el Estado a través de la empresa estatal Energía Argentina, con una inversión de USD 2.200 millones para la construcción del ducto entre Tratayen y Salliqueló (Buenos Aires). Los dos primeros tramos fueron construidos por la UTE Techint-Sacde, mientras que el tercer tramo lo realizó la constructora BTU. Actualmente, el ducto tiene una capacidad de transporte de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de gas por día.