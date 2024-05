Ola polar y falta de gas: empresarios caleros de San Juan quieren pagar la construcción de un gasoducto

De acuerdo a las proyecciones, las fuertes restricciones en el consumo del gas continuarán hasta los primeros días del mes que viene, en que empezaran a entrar barcos regasificadores al país, tras una compra realizada por el gobierno de Milei.

“Para la provincia hay que hacer inversiones más grandes. En el caso específico de las caleras, estamos dispuestos a hacer un gaseoducto desde Retamito hasta las plantas nuestras, un gaseoducto de 13 kilómetros que lo pagaríamos las caleras, eso es lo que estamos negociando ahora”, dijo a Tiempo de San Juan Raúl Cabanay, directivo de Caleras San Juan.

El empresario calculó que el costo de esa inversión rondaría los 8 millones de dólares “y estamos dispuestos a colocarlos”. Añadió que Caleras San Juan también ha invitado a colaborar con la inversión a la gigante mexicana Calidra, que tiene también una planta industrial en Sarmiento, pero hasta el momento, están en conversaciones.

Negociación de caleros

Cabanay dijo este tema fue comunicado oficialmente a directivos de Ecogas que llegaron la provincia con motivo de la Feria minera, la semana pasada. “Estamos trabajando en la realización del proyecto, y esperamos antes de fin de año tenerlo listo con la declaración del impacto ambiental resuelto; y ver si a fines de este año o principio del año que viene lo podemos realizar”.

En realidad, las inversiones de gas se supone que deben ser hechas por las empresas que prestan el servicio y que cobran por el mismo, pero debido a que desde hace años el sector calero viene pidiendo esta salida y la prestadora aduce no contar con fondos debido al atraso tarifario, ahora ofreció poner la plata y luego ver como se compensa.

“Va a venir una negociación después con Ecogas para ver la compensación, pero lo importante es que hay buena predisposición y confiamos en que el proyecto avanzará”, dijo Cabanay. El sector calero ha recibido aumentos en el costo del servicio de gas del 322% en lo que va del año.

Además del gasoducto en Retamito, hace falta una ampliación del gasoducto que va de Retamito hasta Cañada Onda. Este último le serviría a la provincia para que a los usuarios de San Juan no les baje el gas. Si no lo hace Ecogas, debería hacer la inversión la provincia, con un costo aproximado de unos 5 millones de dólares.

Freno a la producción calera

A raíz de las restricciones en el suministro, las grandes productoras de gas han tenido que recortar la producción desde el miércoles de la semana pasada. “Directamente pasamos a los hornos a carbón, pero por supuesto también bajamos un poco la producción, nos manejamos con los stocks de cales que tenemos”, aseguró el empresario que además es vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan.

En el sector no saben con certeza si el proyecto del gasoducto en Retamito será suficiente para dar una solución a las caleras, pero saben que ayudará bastante. Caleras San Juan no puede poner a andar su tercer horno aún porque tiene contrato de gas interrumpible, y con la llegada del frio le cortaron la provisión. Además, está construyendo su cuarto horno para el cual no cuenta con contrato de gas.

Compra nacional

Este año, el invierno se adelantó con temperaturas muy por debajo de lo habitual para mayo y, por lo tanto, hubo un incremento en la demanda de energía en los hogares, lo que llevó a cortes en estaciones de GNC y en la industria.

Con el fin de evitar un mayor desabastecimiento, la Secretaría de Energía de la Nación instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) a importar nuevos cargamentos de fueloil y gasoil. Esa compra se estima en torno a los 500 millones de dólares.