El Gobierno pondrá seguridad privada en 38 escuelas sanjuaninas

La funcionaria de Marcelo Orrego dijo que en este momento se está en proceso de adjudicación este servicio a una empresa y que están procurando que cumplan requisitos muy específicos, en particular que tengan la cantidad de personas que necesitan al cubrir esas escuelas. "La Comisión Evaluadora está revisando. Hemos tenido ahí una demora por algunas situaciones pero queremos llevar tranquilidad", informó la funcionaria en Radio Sarmiento.

Además, expresó que "por supuesto, también decir esto, nosotros sí nos hemos ocupado, sí hemos estado en tanto, hemos tenido la semana pasada reuniones con los directivos", aseguró la ministra sobre el problema expuesto públicamente por la escuela de Nivel Inicial número 46, Antonia Moncho de Trincado, ubicada en La Bebida, Rivadavia, que anunció que reduce la jornada por los permanentes robos.

Fuentes dijo que en este caso pusieron a disposición del personal de la escuela un lugar para que queden los autos estacionados dentro del predio del edificio escolar.

Sobre cuáles van a ser las 38 escuelas elegidas, la ministra no dio los nombres específicos pero dijo que "están repartidas en varios departamentos". Y aclaró que "no tiene que ver solamente en un departamento, sino en aquellas escuelas donde se nos ha solicitado y que por ahí los adicionales (de la Policía) no son suficientes. Ahí vamos a ayudar en esta seguridad".

Agregó que "nosotros lo trabajamos con los directivos. Esto lo venimos hablando con ellos y lo venimos trabajando porque sabemos la situación y es lamentable lo que ha vivido a los docentes y los directivos del ENI". Aseguró que hasta que se termine con la licitación en la escuela de La Bebida se dispuso desde la Secretaría de Seguridad un patrullaje que se está haciendo desde las 7 a las 22 horas, todos los días.

A la par, comentó Fuentes que "tenemos que trabajar integralmente esto con la comunidad y, por supuesto, ayudar a la Policía también en esta tarea".

Sobre los plazos para que esté operativo este servicio, dijo que "yo creo que a lo mejor a mediados de la semana que viene se adjudica la empresa y inmediatamente al otro día tienen que estar prestando servicios. No creo que tengamos más demora de eso".