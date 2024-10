El gobierno giró dólares y euros al exterior para pagar deuda

"El pago de intereses es de u$s1.528 millones, pero es el total y los dólares y euros que se giraron hoy al exterior son para cancelar los bonos globales en dólares en enero del año que viene", detalló Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go, a este medio.

Los fondos fueron a una cuenta del Bank of New York (BONY) para que queden custodiados hasta enero, cuando el Gobierno tenga que pagar intereses a los tenedores de bonos por casi u$s1.000 millones, según el siguiente detalle:

BONO GLOBAL/U$S/1,00%/09-07-2029 ( GD29 ): u$s13 millones

): u$s13 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-01-2038 ( GD38 ): u$s285 millones

): u$s285 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2030 ( GD30 ): u$s52 millones

): u$s52 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2035 ( GD35 ): u$s421 millones

): u$s421 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2041 ( GD41 ): u$s183 millones

): u$s183 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2046 (GD46): u$s43 millones

En cuanto a los vencimientos en euros, en tanto, los pagos contemplados son los siguientes:

BONO GLOBAL/EUR/0,125%/09-07-2030 ( GE30 ): €1 millón

): €1 millón BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-01-2038 ( GE38 ) : €18 millones

) : €18 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2035 ( GE35 ): €6 millones

): €6 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2041 ( GE41 ): €25 millones

): €25 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2046 (GE46): €5 millones

Esta información fue confirmada hace instantes por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien afirmó desde su red social X (ex Tuitter): "Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York, los dólares y euros necesarios para cubrir en Enero 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos tal fue anunciado en Julio pasado".

Con este paso, el Gobierno intenta asegurar que va a hacer el pago de intereses de los bonos globales. Va a tener que pagar u$s1.527 millones, de los cuales unos u$s450 millones quedan en Argentina. "Eso corresponde a intereses, pero falta conseguir aún los u$s2.817 millones de amortización de capital", advierte Menescaldi. Y detalla que casi todo el grueso