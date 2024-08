El bloquismo reincorporó a dos funcionarios de Marcelo Orrego y es una señal para el 2025

Embed - Luis Rueda on Instagram: " Reunión en el Comité Central | Esta tarde, junto al diputado Gustavo Deguer y los correligionarios Franco Marchese y Juan Pablo Medina, nos reunimos en nuestro Comité Central para coordinar estrategias de trabajo en beneficio de todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Gracias, correligionarios, por su tiempo y por compartir no solo anécdotas, sino también los valores de nuestro centenario partido. ¡Seguimos avanzando juntos por un San Juan mejor! " View this post on Instagram A post shared by Luis Rueda (@luishernanrueda)

Sin embargo, todo indica que hay vientos de cambio en la fuerza que fundaron Federico y Aldo Cantoni. Ya en el inicio del 2024, Rueda mostró distancia respecto del senador nacional -exgobernador- Sergio Uñac. En Off the record, el streaming de Política de Tiempo, Rueda se despegó de Uñac y aseguró que nunca fue de su círculo "más amigo" y fue más allá al aseverar que "muchas veces" el senador Uñac no escuchaba cuando él cuestionaba ciertas cosas.

"Hemos estado doce años juntos y se lo agradezco, me dio la posibilidad de acompañarlo en un proyecto. Nunca he sido de los más amigos de él. Hay muchas veces que no me escuchaba, le cuestionaba algunas cosas. Cuando fui agarrando confianza le cuestionaba algunas cosas, él me daba sus miradas. Me queda la tranquilidad de que no me guardaba las cosas, que me daba bolilla ponele que no, por ahí se quedaba y me decía tenés razón", comentó a principios de abril.

Hay una realidad. Rueda y Uñac tenían un destino separado después de los años de trabajo conjunto. Sucedió ni bien se confeccionaron las listas para las elecciones del 2023. El presidente del Partido Bloquista eligió ir como diputado proporcional y no quedarse como eventual funcionario o secretario del exgobernador. Rueda buscó construir un camino propio. En reiteradas ocasiones dijo: "Vamos a hablar solamente de bloquismo". Sobre todo porque el peronismo, tras la derrota, ingresó en una fase internista entre las facciones de Uñac, José Luis Gioja y Fabián Gramajo.

El bloquismo intenta encontrar un cauce. Si bien la relación con el oficialismo no empezó de la mejor manera, el bloque Bloquista mantuvo una línea dialoguista que consolidó con la votación a favor de RIGI. En una entrevista reciente con Diario Uno, Rueda marcó: "Nunca vamos a ir en contra de los intereses de San Juan. Pretendemos una mejora continua y la realidad es que en el PJ tienen una interna feroz, que no logran dirimir, y eso los lleva a actuar ciegamente".

Por eso, no sorprende la reunión de este martes con Marchese y Medina. Los funcionarios de Orrego volvieron al Comité central del Partido Bloquista después de mucho tiempo. En el texto de la publicación en Instagram, Rueda habló de proyectos por San Juan. "Junto al diputado Gustavo Deguer y los correligionarios Franco Marchese y Juan Pablo Medina, nos reunimos en nuestro Comité Central para coordinar estrategias de trabajo en beneficio de todos los sanjuaninos y sanjuaninas", escribió.

No obstante, es impensado separar la cuestión de proyectos institucionales de un proyecto político. Electoralmente, el bloquismo busca aliados. "Gracias, correligionarios, por su tiempo y por compartir no solo anécdotas, sino también los valores de nuestro centenario partido", agregó, junto a un emoji de un sol y una montaña. Podría interpretarse como una referencia al eslogan del Gobierno sanjuanino: "Brilla alto". La pregunta es: ¿en el 2025, el bloquismo brilla alto?